Pagelle Italia-Cuba 3-0 volley femminile: Giovannini entra bene, il sogno di Akrari e Sartori

PAGELLE ITALIA-CUBA 3-0

Domenica 24 agosto

Paola Egonu, 7: contro queste avversarie, le è sufficiente giocare al 60% del potenziale per fare la differenza e risultare immarcabile. In due set realizza 12 punti, con 2 muri e 2 ace.

Anna Danesi, 7: a muro torna ad incidere come solo lei sa fare, diventando una spina nel fianco per la spuntata offensiva caraibica. Chiude con 8 punti, seconda miglior realizzatrice azzurra di giornata.

Stella Nervini, 6,5: sempre più calata nella parte da titolare. Bene in ricezione e difesa, utile in attacco quando viene chiamata in causa. Ripetiamo: si attendono esami molto più probanti, ma gli indizi sono incoraggianti.

Myriam Sylla, 6,5: sale di colpi e trova una buona continuità in attacco. È talmente utile anche a muro ed in difesa che, quando va ad accomodarsi in panchina nel terzo set, l’assenza si avverte in modo tangibile.

Sarah Fahr, 6,5: vale lo stesso discorso di Egonu. Le basta il minimo indispensabile per fare la differenza contro rivali di caratura inferiore.

Alessia Orro, 7,5: la migliore in campo oggi. Ancora una volta dispensa il gioco con ordine e mette a proprio agio anche le nuove entrate nel terzo parziale. In difesa è allucinante, con alcuni salvataggi ‘da libero’. Mette a segno anche 3 muri.

Monica De Gennaro, 6,5: solita partita impeccabile. Si fa apprezzare come sempre anche con dei palleggi precisi con il bagher in fase di ricostruzione.

Gaia Giovannini, 6,5: la più pimpante tra le subentrate. Precisa in ricezione, continua in attacco e ficcante con il servizio. Velasco sa che, all’occorrenza, può contare su di lei.

Ekaterina Antropova, 6,5: 4 punti, con 1 ace, nell’unico set disputato. Solo a sprazzi mostra la vastità del suo potenziale, ma basta e avanza.

Yasmina Akrari, 6: a 31 anni si toglie la grandissima soddisfazione di debuttare ad un Mondiale. Mette a segno 2 muri e 1 attacco. Per lei una giornata da ricordare.

Benedetta Sartori, 6: altra debuttante in una rassegna iridata. Vive un sogno e non manca il suo nome nel tabellino odierno con 2 punti.

Loveth Omoruyi, 6: sulla carta è l’alternativa di Myriam Sylla, tuttavia è al momento molto distante dalla esperta compagna di squadra. Eppure questa ragazza ha le qualità per crescere: fisico ed esplosività non mancano, deve assolutamente lavorare sulla ricezione. Anche per lei 2 punti nel terzo set da subentrata.