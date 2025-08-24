Pagelle GP Ungheria MotoGP 2025: Bezzecchi solido, si rivede Martin, Marini fa sperare la Honda

PAGELLE GP UNGHERIA 2025 MOTOGP

Marc Marquez 9: gli aggettivi sono finiti per la sua stagione. Si conferma dominante anche su una pista nuova, centrando la settima doppietta Sprint+GP consecutiva e avvicinandosi a passi da gigante verso la festa per il nono titolo mondiale.

Pedro Acosta 8,5: la sua gara è praticamente perfetta, rimontando dalla terza fila in griglia alla seconda posizione finale dietro solamente all’imprendibile Marquez. Forse era l’unico in grado di mettere in difficoltà Marc partendo davanti con la KTM su questa pista, ma la caduta di ieri in qualifica ha spento quella minima chance di giocarsi il bersaglio grosso.

Marco Bezzecchi 7: Aprilia era leggermente inferiore a KTM questo weekend al Balaton Park, quindi il terzo posto in gara va considerato un risultato positivo. I progressi in qualifica e soprattutto la costanza di rendimento raggiunta negli ultimi mesi fanno ben sperare per il prosieguo della stagione e per il 2026, anche se Marquez resta un punto di riferimento ancora lontano.

Jorge Martin 8: da sedicesimo a quarto. Rimonta strepitosa e segnali finalmente molto incoraggianti per il campione del mondo uscente, che deve ancora trovare la quadra con gomme nuove nel time-attack ma si sta dimostrando sempre più competitivo a livello di passo con questa Aprilia. Negli ultimi otto round della stagione potrà togliersi delle belle soddisfazioni.

Luca Marini 7,5: come tanti altri approfitta delle cadute e dei problemi altrui per ottenere un risultato migliore del previsto, ma le prestazioni di tutto il weekend sono state interessanti su un tracciato anomalo come quello ungherese. 4° nella Sprint e 5° in gara sono di gran lunga i migliori piazzamenti dell’anno per l’italiano, ma bisognerà attendere altre piste per valutare gli eventuali progressi della Honda.

Franco Morbidelli 5,5: la terza posizione della Sprint non era veritiera (per il caos generato da Quartararo in curva 1), ed i nodi sono venuti al pettine in gara. Il romano si è ritrovato infatti nuovamente là davanti dopo la partenza, ma sulla lunga distanza ha fatto tanta fatica subendo diversi sorpassi e scendendo fino alla sesta piazza dietro alla Honda di Marini.

Francesco Bagnaia 5: un weekend da incubo per Pecco, forse il peggiore sul fronte della velocità pura da quando è entrato nel team ufficiale Ducati. Alcune cadute ed un’ottima partenza gli consentono di recuperare dalla quarta fila alla top10, ma rimane intruppato nel traffico a centro gruppo e commette degli errori che lo relegano addirittura alle spalle del test rider KTM Pol Espargarò.