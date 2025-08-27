Osaka: “Avrei potuto avere un atteggiamento migliore, ero molto stressata”

Naomi Osaka ha debuttato agli US Open 2025 con il convincente successo ottenuto contro la belga Greet Minnen. Nel secondo turno la giocatrice giapponese, al rientro in campo dopo la pausa seguita alla finale raggiunta in Canada, affronterà la statunitense Hailey Baptiste. Osaka, al termine del primo turno, ha parlato in conferenza stampa.

Sulla tensione del debutto: “La parte peggiore, onestamente, è che avrei potuto avere un atteggiamento migliore; ero davvero stressata. Era il primo turno e questo torneo significa molto per me. Volevo davvero vincere. Avrei voluto pensare più al processo che al risultato, ma sono contenta di essere riuscita a vincere. La mia parte preferita, credo, è stata la mia piccola Labubu. Non mi aspettavo che Billie Jean Bling piacesse a tutti. Sono contenta che abbia fatto ridere la gente oggi“.

Sul suo nuovo outfit: “Ho disegnato questo outfit un po’ di tempo fa. Probabilmente pubblicherò un video più avanti, ma sinceramente ci abbiamo provato l’anno scorso. Era molto elaborato perché i cristalli sono molto difficili da realizzare in un look da festa. Ho pensato che sarebbe stato molto divertente ispirarmi alle luci di New York. Sono contenta che la mia prima festa sia stata di notte perché questo outfit era davvero divertente da indossare”.

Sulla nuova acconciatura: “Questo è il mio outfit da sera, quindi spero di indossarlo di giorno la prossima volta. Era decisamente molto elaborato. I miei capelli erano un po’ spettinati. Circa una settimana fa mi sono ispirata a una grande coda di cavallo con delle rose. Non sapevo se sarebbe stato possibile. Il risultato è molto meglio di quanto potessi immaginare”.