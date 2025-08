Orienteering, tutte le specialità dei World Games 2025 e gli italiani qualificati

L’orienteering, o orientamento, sarà inserito nel calendario dei World Games 2025: a Chengdu, in Cina, l’Italia sarà rappresentata in tutte le 5 specialità previste della disciplina della corsa orientamento, ovvero sprint e media distanza, maschile e femminile, in cui saranno al via Mattia Debertolis, Francesco Mariani, Caterina Dallera ed Anna Pradel, i quali formeranno il quartetto azzurro nella sprint a staffetta.

L’orientamento è uno sport d’avventura all’aria aperta che mette alla prova gli atleti nella scelta e nell’esecuzione del percorso, oltre ad essere fisicamente impegnativo. Si è evoluto in un avvincente sport televisivo, in cui l’azione viene seguita attraverso immagini televisive del terreno e tracciati GPS sulla mappa di gara, mostrati anche su un grande schermo per gli spettatori nell’arena di arrivo.

Utilizzando una mappa molto dettagliata di un’area del terreno, gli atleti corrono verso una serie di punti di controllo contrassegnati sulla mappa e presso i punti dotati di bandiera e “timbratore” elettronico, in sequenza e nel minor tempo possibile. Il percorso tra i punti di controllo è a scelta dell’atleta, tenendo conto della conformazione del terreno, dei sentieri disponibili e della “percorribilità” della vegetazione, come mostrato sulla mappa.

Una gara di media distanza ha un tempo di percorrenza previsto di circa 30 minuti e si svolge in un ambiente naturale, ad esempio una foresta o un’area aperta e selvaggia, mentre la forma più breve dell’orienteering sprint ha percorsi ambientati in aree urbane e nei parchi e tempi di percorrenza previsti di circa 15 minuti.

Nelle specialità individuali, gli atleti partono ad intervalli di tempo uguali, mentre per la staffetta sprint, con quattro atleti per squadra (almeno due donne), è prevista una partenza in massa per i concorrenti della prima frazione. Il vincitore è l’atleta o la squadra con il tempo più veloce sul percorso.

ITALIANI AI WORLD GAMES 2025

Corsa orientamento

Sprint e media distanza maschile: Mattia Debertolis, Francesco Mariani

Sprint e media distanza femminile: Caterina Dallera, Anna Pradel

Sprint a staffetta: Italia (squadra composta dai 4 azzurri)