Orientamento, la Svizzera vince la staffetta mista dei World Games

La staffetta sprint mista di corsa orientamento ha fatto calare il sipario sul programma dell’orienteering ai World Games 2025: a Chengdu, in Cina, la prova maiuscola delle due frazioniste elvetiche ha portato al successo in rimonta della Svizzera, che ha preceduto Svezia e Cechia.

Non ha preso parte alla prova l’Italia: Mattia Debertolis resta ricoverato in ospedale dopo il malore accusato durante la gara individuale su media distanza e la FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) non rilascerà ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, se non di comune accordo con la famiglia dell’atleta, che si sta recando in Cina.

La Svizzera di Natalia Gemperle, Riccardo Rancan, Tino Polsini e Simona Aebersold, si è imposta con il crono complessivo di 58’04”, andando a bruciare in rimonta la Svezia di Emma Bjessmo, Jonatan Gustafsson, August Mollen ed Alva Sonesson, seconda a 5″, e la Cechia di Denisa Kralova, Jakub Glonek, Tomas Krivda e Tereza Rauturier, terza a 15″.