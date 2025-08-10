World Games
Orientamento, Caterina Dallera 23ma nella sprint dei World Games. Anna Pradel 29ma
Assegnati i titoli nella Corsa Orientamento su distanza sprint ai World Games 2025 in corso a Chengdu, in Cina: nella gara femminile 23° posto di Caterina Dallera e 29ma piazza per Anna Pradel, mentre nella prova maschile incappa in una squalifica Francesco Mariani.
Mattia Debertolis, invece, resta ricoverato in ospedale dopo il malore accusato durante la gara su media distanza e la FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) non rilascerà ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, se non di comune accordo con la famiglia dell’atleta, che si sta recando in Cina.
Nella sprint femminile arriva la doppietta elvetica con Simona Aebersold prima in 15’00”, davanti alla connazionale Natalia Gemperle, seconda a 53″, mentre il bronzo va alla spagnola Maria Prieto Del Campo, terza a 1’25”. Si classifica 23ma Caterina Dallera, a 3’49”, mentre termina 29ma Anna Pradel, a 4’58”.
Nella sprint maschile si impone il belga Yannick Michiels, primo in 14’59”, davanti al ceco Tomas Krivda, secondo a 15″, mentre sale sul gradino più basso del podio il magiaro Zoltan Bujdoso, terzo a 23″. Squalificato l’azzurro Francesco Mariani.