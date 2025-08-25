Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 25 agosto, programma, streaming, italiani in campo

L’edizione 2025 degli US Open si prepara a vivere i match valevoli per la seconda giornata. Sui campi di New York, si consumerà il duello per il numero uno in campo maschile e la lotta per capire chi vincerà il torneo femminile. Il tennis italiano vuole continuare a confermare tutto quanto di positivo ha mostrato in un’annata, fin qui, ricca di soddisfazioni.

Sarà un lunedì sera da fuochi d’artificio quello che attende gli appassionati. Il programma sull’Arthur Ashe Stadium propone, in rapida sequenza, quelli che possono essere etichettati come gli incontri di cartello dei due tabelloni. Ad aprire le danze sarà il confronto tra la statunitense Venus Williams e la ceca Karolina Muchova. La quarantacinquenne americana, ex numero uno del mondo, è tornata a giocare ad inizio estate e proverà ad esaltarsi davanti al pubblico amico; attenzione però alla talentuosa giocatrice ceca che non sarà certamente in vena di fare regali.

La rincorsa alla vittoria del torneo e al ritorno al numero uno del mondo di Carlos Alcaraz comincia da un test più che probante. Il murciano affronta infatti lo statunitense Reilly Opelka. L’americano, dotato di un servizio dirompente, è un giocatore imprevedibile che può creare diversi grattacapi al fuoriclasse spagnolo.

Altri quattro italiani sono pronti all’esordio nel torneo. L’attrazione principale è il derby, terzo match sul campo numero 5, tra Flavio Cobolli e Francesco Passaro. Il romano, testa di serie numero 24, è chiamato a vivere un torneo da protagonista che gli consenta di legittimare lo status di Top 20, il meritato premio della crescita esponenziale degli ultimi mesi. Il tennista umbro si presenta in campo con la fiducia accumulata nelle tre partite vinte nel tabellone di qualificazione e la voglia di provare a riguadagnare terreno in classifica.

Inizia da un test impegnativo il cammino di Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice marchigiana, reduce dall’ottimo torneo di Wimbledon, deve superare lo scoglio rappresentato dalla kazaka Yulia Putintseva. L’ultimo rappresentante italiano sostiene l’esame di cinese per guadagnarsi la sfida con Carlos Alcaraz. Mattia Bellucci sfida il cinese Junchen Shang e in caso di vittoria può prenotare l’incrocio con il fuoriclasse iberico.

La seconda giornata degli US Open 2025 andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 17.00 italiane e godrà della copertura in simulcast di Sky Sport a pagamento e di SuperTennis in chiaro. In particolare, per quanto riguarda la piattaforma a pagamento saranno coinvolti ben 7 canali, ovvero Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; in streaming (a pagamento) ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e SuperTennix, mentre in chiaro su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE dei derby Passaro-Cobolli e del match di Elisabetta Cocciaretto.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2025 OGGI

Lunedì 25 Agosto

Arthur Ashe Stadium 17:30

Sessione diurna

Madison Keys (USA) [6]- Renata Zarazua (MEX)

Frances Tiafoe (USA) [17]- Yoshito Nishioka (JPN)

Sessione serale ore 01:00

Venus Williams (USA) – Karolina Muchova (CZE) [11]

Reilly Opelka (USA) – Carlos Alcaraz (ESP) [2]

Louis Armstrong Stadium ore 17:00

Sessione diurna

Barbora Krejcikova (CZE)- Victoria Mboko (CAN) [22]

Federico Augustin Gomez(ARG) [Q]- Jack Draper (GBR) [5]

Sessione serale ore 01:00

Sebastian Ofner (AUT) – Casper Ruud (NOR) [12]

Alycia Parks (USA) – Mirra Andreeva [5]

Grand Stand ore 17:00

Petra Kvitova (CZE) – Diane Parry (FRA)

Joao Fonseca (BRA) – Miomir Kecmanovic (SRB)

Botic van Den Zanschulp (NED) – Holger Rune (DEN) [11]

Anna Bondar (HUN) – Elina Svitolina (UKR) [12]

Stadium 17 ore 17:00

Cameron Norrie (GBR) – Sebastian Korda (USA)

Elena Rybakina (KAZ) [9] –Julieta Pareja (USA)

Daria Kasatkina (AUS) [15]– Elena-Gabriela Ruse (ROU)

Karen Khachanov [9] – Nishesh Basavareddy (USA)

Court 5 ore 17:00

Leolia Jeanjean (FRA) – Priscilla Hon (AUS)

Elise Mertens (BEL) [19] –Alyssa Ahn (USA)

Francesco Passaro (ITA) [Q]- Flavio Cobolli (ITA) [24]

Dino Prizmic (CRO) – Andrey Rublev [15]

Court 6 ore 17:00

Anastasia Pavlyuchenkova – Dayana Yastremska (UKR) [30]

Kamilla Rakhimova –Caroline Garcia (FRA)

James Duckworth (AUS)– Tristan Boyer (USA)

Katie Volynets (USA) – Zeynep Sonmez (TUR)

Court 7 ore 17:00

Sebastian Baez (ARG) –Lloyd Harris (RSA)

Francisco Comesana (ARG) –Alex Michelsen (USA) [28]

Maria Sakkari (GRE)– Tatjana Maria (GER)

Magdalena Frech (POL) [28] – Talia Gibson (AUS)

Court 9 ore 17:00

Yulia Putintseva (KAZ) – Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Aliaksandra Sasnovich –Iva Jovic (USA)

Jaume Munar (ESP)– Jaime Faria (POR)

Court 10 ore 17:00

Ugo Humbert (FRA) [22] – Adam Walton (AUS)

Mattia Bellucci (ITA) –Junchen Shang (CHN)

Elsa Jacquemot (FRA)– Marie Bouzkova (CZE)

Court 11 ore 17:00

Martin Damm (USA) –Darwin Blanch (USA)

Taylor Townsend (USA) –Antonia Ruzic (CRO)

Jenson Brooksby (USA)– Aleksandar Vukic (AUS)

Darja Semenistaja (LAT) – Peyton Stearns (USA)

Court 12 ore 17:00

Liudmila Samsonova [17] –Yue Yuan (CHN)

Anna Kalinskaya [29] –Clervie Ngounoue (USA)

Jan-Lennard Struff (GER)– Mackenzie McDonald (USA)

Gabriel Diallo (CAN) [31] – Damir Dzumhur (BIH)

Court 13 ore 17:00

Aleksandar Kovacevic (USA) –Coleman Wong (HKG)

Cristina Bucsa (ESP) –Claire Liu (USA)

Hugo Dellien (BOL)– Kamil Majchrzac (POL)

Court 15 ore 17:00

Zizou Bergs (BEL) –Chun-Hsin Tseng (TPE)

Daniel Elahi Galan (COL) –Raphael Collignon (BEL)

Ann Li (USA)– Rebecca Sramkova (SVK)

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport (Passaro vs Cobolli; Cocciaretto vs Putintseva)