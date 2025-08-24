Sport in tv
Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 24 agosto, programma, streaming, italiani in campo
Oggi, domenica 24 agosto, avrà inizio l’edizione 2025 degli US Open. Sui campi di Flushing Meadows a New York, terrà banco l’ultimo Slam dell’anno e in casa Italia si vorrà rispondere presente per dare conferma di quanto di buono fatto vedere, come movimento, nel corso dell’annata. Un day-1 in cui saranno quattro gli azzurri a essere protagonisti.
Fari puntati sul Louis Armstrong Stadium dove Jasmine Paolini, non prima delle 01.00 italiane di lunedì 25 agosto, farà il proprio esordio contro la qualificata australiana Destanee Aiava. Una sfida, sulla carta, alla portata della nostra portacolori, al cospetto di una giocatrice di grande potenza. Servirà una versione consistente di Jasmine per evitare sorprese.
Sarà poi il campo-5 il vero e proprio punto di ritrovo dei tennisti del Bel Paese. A partire dalle ore 17.00 nostrane, i tre restanti rappresentanti tricolori disputeranno i loro match. Ad aprire le danze sarà Lucia Bronzetti opposta alla ceca Valentova (qualificata) e a seguire ci saranno Luciano Darderi opposto all’australiano Rinky Hijikata e Luca Nardi che affronterà il ceco Tomas Machac. Un primo giorno di partite che segnerà gli esordi anche della campionessa in carica, Aryna Sabalenka, che sfiderà la svizzera Masarova, nonché di Novak Djokovic contro il padrone di casa Learner Tien. A proposito di statunitensi, primi match per Ben Shelton e Taylor Fritz.
La prima giornata degli US Open 2025 andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 17.00 italiane e godrà della copertura in simulcast di Sky Sport a pagamento e di SuperTennis in chiaro. In particolare, per quanto riguarda la piattaforma a pagamento saranno coinvolti ben 7 canali, ovvero Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; in streaming (a pagamento) ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e SuperTennix, mentre in chiaro su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE dei match di Luca Nardi e di Jasmine Paolini.
ORDINE DI GIOCO US OPEN 2025 OGGI
Domenica 24 agosto (orari italiani)
Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
B. Shelton USA vs I. Buse PER
A. Sabalenka vs R. Masarova SUI
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic SRB vs L. Tien USA
J. Pegula USA vs M. Sherif EGY
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Raducanu GBR vs E. Shibahara JPN
E. Nava USA vs T. Fritz USA
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
D. Aiava AUS vs J. Paolini ITA
D. Medvedev vs B. Bonzi FRA
Grandstand – Ore: 17:00
J. Mensik CZE vs N. Jarry CHI
A. Eala PHI vs C. Tauson DEN
E. Navarro USA vs Y. Wang CHN
B. Nakashima USA vs J. de Jong NED
Stadium 17 – Ore: 17:00
A. Shevchenko KAZ vs A. Davidovich Fokina ESP
R. Marino CAN vs L. Fernandez CAN
J. Lehecka CZE vs B. Coric CRO
S. Zhang CHN vs B. Bencic SUI
Court 5 – Ore: 17:00
L. Bronzetti ITA vs T. Valentova CZE
L. Darderi ITA vs R. Hijikata AUS
L. Nardi ITA vs T. Machac CZE
L. Sun NZL vs C. Osorio COL
Court 6 – Ore: 19:00
U. Blanchet FRA vs F. Marozsan HUN
P. Carreno Busta ESP vs P. Llamas Ruiz ESP
Y. Starodubtseva UKR vs A. Blinkova
Court 7 – Ore: 17:00
N. Parrizas Diaz ESP vs P. Kudermetova
O. Selekhmeteva vs M. Vondrousova CZE
A. Mannarino FRA vs T. Griekspoor NED
J. Thompson AUS vs C. Moutet FRA
Court 10 – Ore: 19:00
M. Uchijima JPN vs O. Danilovic SRB
C. Ugo Carabelli ARG vs T. Etcheverry ARG
Court 11 – Ore: 17:00
M. Kessler USA vs M. Linette POL
S. Dostanic USA vs E. Spizzirri USA
J. Ostapenko LAT vs X. Wang CHN
M. Navone ARG vs M. Giron USA
Court 12 – Ore: 17:00
R. Carballes Baena ESP vs A. Rinderknech FRA
J. Teichmann SUI vs C. McNally USA
J. Kym SUI vs E. Quinn USA
V. Azarenka vs H. Inoue USA
Court 13 – Ore: 19:00
J. Tjen INA vs V. Kudermetova
Z. Svajda USA vs Z. Piros HUN
A. Potapova vs L. Zhu CHN
PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta testuale: OA Sport (Nardi vs Machac; Paolini vs Aiava)