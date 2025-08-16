GP Austria
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Austria 2025: Marc Marquez precede il fratello Alex, 4° Bezzecchi
Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 16 agosto, il fine settimana del GP d’Austria, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 14 giri del circuito di Spielberg, valida per la tredicesima tappa del calendario di MotoGP.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP AUSTRIA 2025 MOTOGP
1 93 M. Marquez 20’56.071
2 73 A. Marquez +1.180
3 37 P. Acosta +3.126
4 72 M. Bezzecchi +4.032
5 33 B. Binder +4.782
6 54 F. Aldeguer +6.032
7 23 E. Bastianini +8.294
8 49 F. Di Giannantonio +10.953
9 5 J. Zarco +11.999
10 1 J. Martin +12.111
11 20 F. Quartararo +13.387
12 10 L. Marini +13.704
13 36 J. Mir +13.822
14 21 F. Morbidelli +14.564
15 79 A. Ogura +18.414
16 42 A. Rins +19.365
17 43 J. Miller +20.844
18 88 M. Oliveira +21.581
RIT 25 R. Fernandez ritiro
RIT 63 F. Bagnaia ritiro