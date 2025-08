Thomas Ceccon si riscatta e centra l’accesso alla semifinale dei 100 farfalla ai Mondiali 2025. Eliminato Burdisso

Thomas Ceccon si è ripresentato questa mattina in vasca per le batterie dei 100 farfalla uomini di questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Una gara di “riserva” visto quanto accaduto ieri nel corso delle heat dei 200 dorso. Per un peccato di grande superficialità, infatti, l’azzurro ha nuotato in maniera troppo controllata l’ultima vasca, finendo per essere escluso dalla top-16.

E così, su una distanza nella quale non lo si è mai visto a livello internazionale, Ceccon ha ottenuto un crono vicino al proprio personale di 51.26, stampando sulla piastra 51.36 e qualificandosi alla semifinale con l’undicesimo tempo.Una buona prima vasca per lui in 23.56 e poi un rallentamento nella seconda parte (27.80). Vedremo se nel pomeriggio ci saranno dei margini di miglioramento per entrare in finale, obiettivo del nuotatore tricolore.

Presente anche Federico Burdisso sui blocchi di partenza, ma il lombardo anche per un po’ di sfortuna ha ottenuto il 17° crono di 51.59, out per un centesimo rispetto al riscontro del francese Clement Secchi (51.58), l’ultimo a competere nel penultimo atto.

Il migliore delle heat è stato lo svizzero Noè Ponti in 50.56, tra i grandi favoriti per il successo e argento nei 50 delfino in questa sede, alle spalle del francese Maxime Grousset, che ha siglato in questo caso lo stesso tempo di Ceccon (51.36). Immediatamente alle spalle di Ponti troviamo il canadese Ilya Kharun (50.70) e il russo Andrei Minakov (50.93).