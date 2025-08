Nuoto, Silvia Di Pietro non riesce nell’impresa ed è settima nei 50 farfalla

Si è aperta con la finale dei 50 rana femminile la penultima giornata dei Mondiali di nuoto 2025. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore si è assegnato il primo oro di giornata, al termine di una gara entusiasmante. La più veloce è stata l’americana Gretchen Walsh che ha chiuso i 50 metri con il crono di 24.83.

Secondo titolo mondiale per la statunitense che ha anticipato l’australiana Alexandria Perkins, argento con il tempo di 25.31. Bronzo per la belga Roos Vanotterdijk (25.43). La gara, molto veloce, è partita subito con l’attacco di Walsh che è riuscita a mantenere fino alla fine il suo vantaggio, conquistando il primo oro di giornata.

Silvia Di Pietro chiude la sua finale al settimo posto con il tempo di 25.64. L’italiana, dopo una buona partenza, non è riuscita a mantenere alto il ritmo nei secondi 25 metri, chiudendo fuori dal podio. Per l’azzurra si tratta comunque di un ottimo piazzamento iridato, alla sua prima finale in un Mondiale a 32 anni.