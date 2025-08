Nuoto, Sara Franceschi manca la qualificazione alla finale mondiale dei 400 misti femminili

Niente da fare per Sara Franceschi, impegnata nelle batterie dei 400 misti femminili nell’ultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, la toscana non è stato in grado di esprimere il suo reale potenziale e la chiusura in 4:50.23 (17° tempo dell’overall) è stata decisamente anomala.

È noto da tempo che l’azzurra soffra di problemi fisici (collo e spalla) che non le permettono di allenarsi come vorrebbe e, probabilmente, questa forma imperfetta è la causa vera di una controprestazione del genere, in un contesto mondiale. Una gara che l’azzurra ha “chiuso in anticipo” al termine della frazione a rana, concludendo solo per onor di firma nello stile libero.

Tutto semplice per la canadese Summer McIntosh. Uscita molto delusa dall’atto conclusivo degli 800 stile libero, dove ha conquistato “solo” un bronzo iridato, la canadese, primatista del mondo della distanza e campionessa olimpica in carica, avrà grandi motivazioni per arricchire il proprio tesoretto di un altro metallo pregiato, considerando il margine di vantaggio che ha sulla concorrenza.

Nuotando in grande controllo, McIntosh ha siglato il miglior tempo delle heat mattutine di 4:35.56 davanti all’australiana Jenna Forrester (4:36.17) e alla cinese Yu Zidi (4:36.49). Ultimo tempo utile per essere parte dell’atto conclusivo è stato firmato dalla britannica Freya Gilbert in 4:38.31, un crono che una Franceschi in condizione avrebbe ottenuto sicuramente.