Nuoto, risultati batterie Mondiali juniores: Mao e Venini in evidenza, 4×100 miste in finale

Calato il sipario sull’ultimo giorno di batterie dei Mondiali juniores 2025 di nuoto a Otopeni. Nella vasca da 50 metri rumena, si sono tenute le heat che hanno definito il quadro della situazione in vista della sessione serale che avrà inizio a partire dalle ore 17.00 italiane.

Nei 200 dorso maschili Matteo Venini e Daniele Del Signore hanno staccato il biglietto per la finale col quarto (1:59.70) e sesto tempo (2:00.11). Nel mirino il podio nell’atto conclusivo. In vetta all’overall mattutino troviamo l’irlandese John Shortt (1:57.53), nettamente il migliore e già oro nei 100 in questa sede. Immediatamente alle sue spalle troviamo l’americano David Melnychuk (1:59.31) e l’israeliano Aukan Goldin (1:59.48). Eliminati i due russi Mark Shibanov (9° in 2:00.59) e Ivan Kumanin (11° in 2:00.90).

Nei 200 rana donne c’è stata la squalifica di Mia Franco nella prova in cui la coreana Moon Sua ha ottenuto la miglior prestazione in 2:26.39 davanti alla tedesca Lena Ludwig (2:27.72) e all’americana Kaidy Stout (2:28.58). Vedremo se nella finale muteranno gli equilibri.

Nei 200 farfalla uomini senza azzurrini il sudafricano Kris Mihaylov ha fatto la voce grossa in 1:58.17, mentre nelle heat dei 200 stile libero donne Alessandra Mao e Bianca Nannucci hanno centrato l’obiettivo finale, nuotando il terzo tempo (1:59.19) e il quinto (1:59.42). In vetta all’overall si è classificata la statunitense Rylee Erisman (1:57.76), nella consapevolezza che la cinese Yang Peiqi sarà in grado di fare decisamente meglio dell’1:59.20 (4° tempo) della mattinata rumena.

Missione compiuta, con qualche brivido, per le 4×100 miste. Nella staffetta maschile Venini (55.66), Gabriele Garzia (1:01.69), Francesco Ceolin (53.28) e Daniel D’Agostino (49.96) hanno ottenuto il pass con l’ultimo tempo utile di 3:40.59 (8°), nella graduatoria capeggiata dagli USA (3:38.59); tra le donne Ludovica Di Maria (1:02.40), Irene Burato (1:09.84), Caterina Santambrogio (58.74) e Chiara Sama (54.97) hanno conquistato la qualificazione col settimo crono (4:05.96) sempre con gli States a svettare in 4:03.04. Nel computo complessivo delle serie lente dei 1500 stile libero uomini, Francesco Volpe ha stampato decimo tempo di 15:42.45 nella classifica complessiva in cui il coreano Won June ha svettato in 15:13.36.