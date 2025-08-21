Nuoto, risultati batterie Mondiali juniores: D’Ambrosio squalificato e poi riammesso, 4×100 sl mista in finale

Calato il sipario sul terzo giorno di batterie dei Mondiali juniores 2025 di nuoto a Otopeni. Nella vasca da 50 metri rumena, si sono tenute le heat che hanno definito il quadro della situazione in vista della sessione serale che avrà inizio a partire dalle ore 17.00 italiane.

Una mattinata con emozioni particolari per l’Italia. Ha destato sensazione, in primis, la squalifica di Carlos D’Ambrosio nei 50 stile libero, distanza meno gradita dall’italo-cubano. Un’irregolarità in un particolare ravvisata dalla giuria è costata la sanzione (una falsa partenza), poco dopo aver toccato la piastra in 22.37, un crono da pass semifinali. La squadra italiana ha deciso di fare ricorso e l’azzurrino è stato riammesso e rientra in gioco, ricordando la dinamica di Nicolò Martinenghi nei Mondiali 2025 seniores di Singapore nei 100 rana (squalificato inizialmente per nuotata irregolare). In vetta all’overall troviamo l’ucraino Nikita Sheremet (21.82) a precedere il britannico Jacob Mills (21.98), gli unici due ad aver infranto la barriera dei 22″. Eliminato l’altro italiano Daniel D’Agostino (22° in 23.01).

Missione compiuta e pass per la finale nella staffetta 4×100 sl mista tricolore. Francesco Ceolin (50.22), Gabriele Valente (49.20), Chiara Sama (55.57) e Ludovica Di Maria (54.60) hanno ottenuto il terzo tempo di 3:29.59, preceduti nell’overall dagli USA (3:28.50) e dalla Gran Bretagna (3:28.64). Vedremo se ci saranno dei nuovi inserimenti come D’Ambrosio e Alessandra Mao.

Nelle batterie dei 50 farfalla donne Caterina Santambrogio si è qualificata per le semifinali col 14° tempo di 26.92, nell’overall comandato dalla giapponese Mizuki Hirai (26.09) davanti alla neozelandese Zoe Pedersen (26.17) e alla danese Martine Damborg (26.35). Eliminata Lucia Tassinario (19ma in 27.27). Nei 50 dorso Daniele Del Signore si è disimpegnato bene toccando la piastra in 25.42 (5° crono dell’overall), dove l’americano Gavin Keogh è stato il migliore in 25.18. Niente da fare, invece, per Irene Burato (18ma in 1:10.59) e Mia Franco (19ma in 1:10.68) nelle heat dei 100 rana donne. Batterie in cui la tedesca Lena Ludwig ha stampato il miglior riscontro di 1:08.22, precedendo la lituana Smilte Plytnykaite (1:08.46) e l’australiana Hayley Mackinder (1:08.50).

Niente finale per Benedetta Boscaro nei 200 dorso femminili. La nostra portacolori ha ottenuto il 22° tempo di 2:17.15, nella specialità in cui la statunitense Charlotte Crush ha siglato il best-time di 2:08.08 davanti alla connazionale Audrey Derivaux (2:08.29) e alla canadese Madison Kryger (2:12.18). In conclusione, nelle serie lente degli 800 stile libero uomini, Francesco Volpe si è classificato quarto in 8:03.85, preceduto dal cinese Chen Shengxin (7:55.63), che ha stabilito il primato dei campionati, dal greco Vasileios Kakoulakis (7:58.90) e dall’australiano Tex Cross (7:58.99).