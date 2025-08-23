Nuoto, risultati batterie Mondiali juniores: D’Ambrosio in semifinale nei 100 sl senza forzare. 4×100 sl donne in finale!

Calato il sipario sul penultimo giorno di batterie dei Mondiali juniores 2025 di nuoto a Otopeni. Nella vasca da 50 metri rumena, si sono tenute le heat che hanno definito il quadro della situazione in vista della sessione serale che avrà inizio a partire dalle ore 17.00 italiane.

Nei 100 stile libero maschili Carlos D’Ambrosio non ha forzato più di tanto, toccando la piastra per secondo nella propria batteria in 49.83, preceduto dall’americano Michael Rice (49.49). Decimo tempo dell’overall per l’italo-cubano che in va in semifinale con agio. In vetta alla graduatoria il britannico Jacob Mills (48.26), che ha mostrato le proprie carte. Eliminato l’altro azzurrino Gabriele Valente, che ha concluso in 27ma piazza (50.37).

Nei 100 farfalla donne Caterina Santambrogio ha conquistato il passo per la semifinale in 59.79 (14° tempo), nella classifica guidata dalla giapponese Mizuki Hirai (57.41), a precedere la statunitense Charlotte Crush (58.00) e la cinese Gong Zhenqi (58.81). Eliminata Lucia Tassinario (25ma in 1:00.94).

Niente da fare per Francesco Pernice impegnato nei 400 misti maschili. Il nostro portacolori non ha ottenuto il pass per l’atto conclusivo nella specialità dell’alternarsi degli stili, visto il 14° tempo del’ordine totale di 4:23.31. Al vertice della classifica mattutina troviamo il nipponico Raito Numata (4:16.96) davanti all’americano Zheng Yi (4:17.20) e al rumeno Robert-Andrei Badea (4:19.37).

Missione compiuta col brivido per Alessandra Leoni e Alessandra Mao nei 50 stile libero femminili. Le due nuotatrici tricolori hanno centrato la qualificazione al penultimo atto pomeridiano col 14° (25.81) e 16° tempo (25.94), con la 14enne veneta rientrata con l’ultimo crono utile. A svettare è stata la favorita americana Rylee Erisaman, l’unica ad aver infranto il muro dei 25″ (24.78), davanti alla britannica Theodora Taylor (25.12) e alla croata Jana Pavalic (25.19).

Non saranno in semifinale Gabriele Garzia (25° in 28.61) e Michele Longobardo (32° in 29.17) nei 50 rana maschili. Il migliore al mattino è stato il tedesco Jan Malte Grafe (26.95), che ha stampato il nuovo record del mondo giovanile (primato dei campionati), andando a strappare questo record a Nicolò Martinenghi (26.97 a Riccione nel 2017). Alle sue spalle troviamo i due britannici Filip Nowacki (27.38), oro nei 100 e nei 200 rana in questa sede, e Max Morgan (27.39). Quarto l’altro atleta atteso, il giapponese Shin Oashi (27.41).

In finale le ragazze della 4×100 stile libero femminile. La già citata Alessandra Leoni (55.82), Ludovica Di Maria (55.10), Chiara Sama (55.58) e Irene Burato (55.85) hanno ottenuto il terzo tempo di accesso in 3:42.35, precedute solo dagli USA (3:39.38) e dalla Russia (3:40.52). Vedremo se nell’atto conclusivo ci saranno possibilità per salire sul podio.