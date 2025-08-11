Nuoto pinnato, Marco Orsi è bronzo nei 50 metri bi pinne dei World Games 2025!

Provarci ancora gusto. Marco Orsi è uomo di sport a tutto tondo e, dopo aver dato tanto alla piscina nel suo darsi in vasca tra le corsie, lo si può apprezzare in azione in una specialità sempre legata all’acqua, ma con una tecnica diversa. Si parla del nuoto pinnato e dei World Games, rassegna internazionale riservata alle specialità che non sono ai Giochi Olimpici.

L’azzurro ha assaporato i Cinque Cerchi a Londra nel 2012 e oggi ha potuto fregiarsi di una medaglia nella piscina di Chengdu (Cina). Il Bomber di Budrio, infatti, ha conquistato il bronzo nella specialità dei 50 metri bi pinne, prova che lo aveva visto salire sul podio già negli Europei di quest’anno (argento).

L’azzurro ha stampato sulla piastra il crono di 18.83, con uno start a 0.78. Orsi è stato preceduto dall’ungherese Szebasztian Szabo Gyoergyei (17.96), in grado di imporsi con il nuovo record del mondo e della manifestazione, diventando il primo uomo su questa distanza ad abbattere il muro dei 18″.

L’argento è stato conquistato dal polacco Szymon Antoni Kropildlowski (18.41), che con questo riscontro avrebbe eguagliato il precedente primato mondiale del russo Andrey Arbuzov. Per questo, una finale di altissimo livello in cui Orsi ha condiviso il proprio bronzo con l’ucraino Artur Artamanov, visto il medesimo crono.