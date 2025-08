Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 1° agosto, programma, streaming, azzurri in gara

I Mondiali di nuoto tra corsie 2025 si apprestano a vivere la loro sesta giornata di gare. Venerdì 1 agosto, nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, verranno messi in palio altri cinque titoli iridati, in un programma ricco di eventi. Nella nottata si terranno le batterie mentre nel pomeriggio italiano andranno in scena le semifinali e le finali mondiali.

L’Italia non ha conquistato medaglie nella giornata di ieri, ed il suo medagliere è fermo a sei metalli. Oggi, otterremo nuove risposte dalla spedizione azzurra, con Thomas Ceccon che sarà nuovamente protagonista nelle batterie 100 farfalla, con a fianco Federico Burdisso. Si attendono conferme anche da Simona Quadarella, alle prese con le batterie degli 800 stile libero.

Stesso obiettivo, quello della finale, per la staffetta 4×200 maschile stile libero che punta ad una medaglia in una gara senza padroni. Occhi puntati anche sull’ultimo atto dei 100 stile libero donne, con Sara Curtis al suo esordio in una finale individuale iridata. Scopriremo quindi, a due giorni dalla conclusione della kermesse mondiale, se il Bel Paese arricchirà nuovamente il suo medagliere, già a partire dalla giornata odierna.

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025

Venerdì 1 agosto (orari italiani)

Sessione serale

13:02 100 stile libero donne – Finale

13:10 100 farfalla uomini – Semifinali

13:21 200 dorso donne – Semifinali

13:34 50 stile libero uomini – Semifinali

13:45 200 rana uomini – Finale

13:59 200 dorso uomini – Finale

14:08 200 rana donne – Finale

14:24 50 farfalla donne – Semifinali

14:39 4×200 stile libero uomini – Finale

AZZURRI IN GARA

13:02 100 stile libero donne – Finale – Sara Curtis

13:10 100 farfalla uomini – Semifinali – ev. Federico Burdisso, Thomas Ceccon

13:21 200 dorso donne – Semifinali – Nessuna italiana in gara

13:34 50 stile libero uomini – Semifinali – ev. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri

13:45 200 rana uomini – Finale – Nessun italiano in gara

13:59 200 dorso uomini – Finale – Nessun italiana in gara

14:08 200 rana donne – Finale – Nessuna italiana in gara

14:24 50 farfalla donne – Semifinali – ev. Silvia Di Pietro

14:39 4×200 stile libero uomini – Finale – ev. Italia

DOVE VEDERE I MONDIALI DI NUOTO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.00 alle 13.30 e su Rai 2 dalle 13.30. Per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport