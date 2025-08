Nuoto, Federico Burdisso e Alessandro Ragaini in evidenza negli Assoluti di categoria a Chianciano Terme

Seconda giornata degli Assoluti di categoria a Chianciano Terme che va in archivio. Nella piscina toscana un day-2 in cui Alessandro Ragaini ha confermato quanto fatto vedere ieri nei 400 stile libero, nella categoria “Cadetti”. Il 19enne nativo di Jesi, infatti, ha firmato il miglior tempo dei 200 sl, dando un segnale di vitalità dopo una stagione complicata.

Ragaini ha stampato sulla piastra il tempo di 1:48.42, facendo meglio nella categoria citata di Jacopo Barbotti (1:49.53), Luca Ceccarelli (1:49.76) e di Lorenzo Galossi (1:51.45), ancora lontanissimo da quello che fece vedere nel 2022. Un riscontro quello del marchigiano migliore anche di quanto fatto tra i “Seniores”, vista la vittoria di Stefano Ballo (1:48.71) davanti a Simone Spediacci (1:49.22) e a Giovanni Caserta (1:49.99).

Nei 100 farfalla uomini Federico Burdisso, di ritorno dai Mondiali di Singapore, è stato il migliore tra i “Seniores”, imponendosi in 52.15, davanti a Edoardo Valsecchi (53.03) e a Michele Lamberti (53.12). Interessante il crono tra i “Cadetti” di Daniele Momoni, vittorioso in 52.56. Tra le donne, nella medesima specialità, c’è stata l’affermazione di Viola Scotto Di Carlo (59.79) davanti a Giulia Zambelli (1:00.06) e a Paola Borrelli (1:00.33) tra le “Seniores”.

Nei 200 stile libero femminili Sara Gailli si è imposta in 2:00.08, battendo Scotto Di Carlo (2:00.72) e Giulia Ramatelli (2:00.72), mentre 200 rana femminili Valeria Di Giacomantonio è stata la migliore in 2:29.22, precedendo Giulia Verona (2:29.34) e Alessia Ferraguti (2:29.58). Nella medesima specialità al maschile, Andrea Castello ha alzato la voce in 2:13.23, mettendosi alle spalle Alessandro Fusco (2:13.65) e Samuele Cosco (2:13.74).