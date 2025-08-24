Nuoto, Carlos D’Ambrosio conquista l’oro nei 100 sl ai Mondiali juniores! Azzurro straripante a Otopeni

Un Carlos D’Ambrosio straripante a Otopeni, sede dei Mondiali 2025 di nuoto juniores. Nella vasca da 50 metri rumena, l’italo-cubano ha dato un seguito agli strepitosi riscontri di questa competizione e, dopo aver conquistato l’oro nei 200 stile libero, è arrivata anche l’affermazione piena nei 100 sl.

Si sapeva che ci sarebbe stato da lottare contro il britannico Jacob Mills e così è stato anche se non coi tempi che ci si aspettava. Mills, infatti, ha peggiorato di circa mezzo secondo la sua prestazione in semifinale e toccato la piastra in 48.22, probabilmente avendo sentito un po’ di tensione.

D’Ambrosio, invece, si è attestato sullo stesso standard del penultimo atto, con una distribuzione un po’ diversa: passaggio in 23.08 ai 50 metri un po’ più lento e ritorno un po’ più veloce in 24.80. Un tempo complessivo di 47.88. Carlos non ha migliorato il suo primato italiano “juniores”, ma in una finale conta mettere la mano davanti e così è stato.

Terzo oro quindi per il Bel Paese in questi campionati e sesto podio personale per il classe 2007, autentico trascinatore della compagine tricolore. Per la cronaca, il bronzo è stato conquistato dal lituano Tajus Juska (48.72).