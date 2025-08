Nuoto, Benedetta Pilato e Anita Bottazzo in semifinale senza brillare nei 50 rana dei Mondiali

Missione compiuta per Benedetta Pilato e Anita Bottazzo, impegnate nelle batterie dei 50 rana femminili, nella penultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore c’era curiosità nel comprendere la condizione di Pilato, reduce da una stagione molto complicata, citando la mancata qualificazione nei 100 rana.

La pugliese, da questo punto di vista, ha manifestato delle difficoltà nella gestione della nuotata nella propria heat. L’azzurra, bene nei primi 30 metri, è poi calata negli ultimi 20 e chiuso con un crono di 30.46 che le ha permesso di andare avanti con l’ottavo tempo dell’overall, ma ha fatto anche capire che la forma non sia straordinaria. In altre parole, non sembra che Benny in vista del penultimo atto abbia così tanto margine.

Discorso, forse, un po’ diverso per Bottazzo, settima nella graduatoria complessiva in 30.42. L’azzurra, di mattina, fatica sempre ad “accendersi” e nei primi 25 metri la sua intensità non è stata esaltante, mentre nel secondo 25 qualcosa di meglio c’è stato. Vedremo se ci sarà un’evoluzione nella sessione serale.

Indubbiamente, chi ha convinto è stata la lituana Ruta Meilutyte, l’unica a infrangere il muro dei 30″ e a stampare il tempo di 29.82, precedendo l’estone Eneli Jefimova (30.13) e la cinese Tang Qianting (30.15). Si spera che le azzurre sappiano trovare quel qualcosa che in queste heat non hanno messo in mostra.