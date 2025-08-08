Nuoto, Alessandro Ragaini conquista il titolo tricolore anche nei 200 farfalla. Doppietta di Michele Lamberti a Chianciano Terme

Quarta e penultima giornata di gare nei campionati italiani di categoria di nuoto a Chianciano Terme. Tante gare tra sessione mattutina e pomeridiana. Da questo punto di vista, lo spettacolo non è mancato. Nella categoria “Cadetti”, Alessandro Ragaini ha manifestato segnali di vitalità in un 2025 complicato per lui. Un modo per rilanciarsi in vista di quel che sarà.

Il 19enne di Jesi, infatti, si è imposto nei 200 farfalla, nuotando il crono di 1:56.45, a 0.17 dal proprio personale. Una gara che l’ha visto prevalere davanti a Matteo Palmisani (1:57.83) a Mattia Reina (1:58.56). A livello “Seniores” c’è stata l’affermazione di Gianmarco Foggia in 1:58.73 davanti a Claudio Antonio Faraci (1:58.96) e a Marco Deano (1:59.91). 200 farfalla femminili in cui Antonella Crispino ha prevalso in 2:11.81, tra le “Seniores”, precedendo Giulia Zambelli (2:12.25) e Helena Musetti (2:12.86).

Nei 100 dorso maschili Michele Lamberti in 54.00 si è preso il titolo e ha firmato la propria doppietta dopo i 50 metri in questo stile. Alle sue spalle si sono classificati Francesco Lazzari (55.40) e Matteo Brunella (55.62). Nella medesima specialità al femminile, categoria “Seniores”, Erika Gaetani si è imposta in 1:01.50 davanti a Francesca Romana Furfaro (1:01.52) e a Benedetta Scalise (1:02.47).

Nella mattinata toscana, Alessandro Tredici è stato il migliore nei 200 misti in 2:00.21 davanti a Simone Spediacci (2:00.95) e a Simone Ballo (2:01.06). Tra le donna, nell’alternarsi degli stili, c’è stata l’affermazione di Giada Alzetta in 2:16.48, mettendosi alle spalle Lisa Angiolini (2:16.67) e Valeria Di Giacomantonio (2:16.90).

Nei 50 stile libero femminili Agata Maria Ambler ha fatto la voce grossa in 25.21, toccando per prima la piastra e precedendo Viola Scotto di Carlo (25.26) e Veronica Quaggio (25.87). Nell’unica vasca al maschile, Giovanni Guatti (22.43) ha battuto sul tocco Federico Burdisso (22.56). Terza piazza per Luca Serio (22.62).