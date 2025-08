Nuoto, Alberto Razzetti: “Ho disputato una brutta gara, faccio fatica ad affrontare i 400 misti l’ultimo giorno”

Si è chiusa in maniera negativa l’avventura di Alberto Razzetti in questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Il ligure era tra gli osservati speciali nelle batterie dei 400 misti e il risultato è stato lontano da quello che ci si poteva aspettare. Razzetti è parso fin da subito irriconoscibile in acqua, distanziato già nella frazione a farfalla.

Un incedere in vasca insufficiente, che si è ripercosso nel crono finale di 4:14.52. Per approdare nella finale mondiale, Alberto avrebbe dovuto nuotare al di sotto del 4:13.59 dell’ungherese Gabor Zombori. “Ho disputato una brutta gara, non c’è altro modo per definirla. Faccio fatica, soprattutto mentalmente, ad affrontare i 400 misti l’ultimo giorno di una grande competizione“, ha raccontato l’azzurro ai microfoni di RaiSport HD.

“Non valgo di certo il tempo che ho nuotato in questo caso, però purtroppo è andata così. Un campionato, in verità, in cui non mi sono espresso per un motivo o per l’altro al 100%. In questi 400 misti non sono riuscito a lottare, mi sentivo bloccato in acqua. Non si può fare altro che resettare e pensare all’anno prossimo“, ha concluso Razzetti.

Gara nella quale il francese Leon Marchand, già oro nei 200 misti col record del mondo siglato in semifinale, va a caccia della doppietta, magari andando a firmare un altro primato assoluto, migliorando quindi il 4:02.50 che ottenne nell’edizione iridata di Fukuoka (Giappone) nel 2023.