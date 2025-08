Nuoto, la 4×100 sl mista si qualifica a fatica in finale dei Mondiali 2025

Con un po’ di fatica, ma l’Italia c’è. È arrivata la qualificazione nell’atto conclusivo della staffetta 4×100 stile libero mista per il Bel Paese, nella penultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena di Singapore, il quartetto tricolore ha ottenuto il pass per la finale, stampando il crono di 3:24.84 (sesto tempo di ingresso alla finale).

Nelle prime due frazioni riservate agli uomini, le prestazioni di Manuel Frigo e di Lorenzo Zazzeri non sono state scintillanti. Il primo ha toccato la piastra in 48.47 e il secondo lanciato in 48.46, condizionato da un problema al collo. È spettato alle ragazze metterci una pezza, con Chiara Tarantino non eccezionale in 54.53 ed eccellente Emma Virginia Menicucci in 53.38 che nei fatti ha permesso di centrare l’obiettivo.

In vista della finale ci sarà l’inserimento di Sara Curtis ed è da vedere se cambieranno tutti e i due gli stiliberisti o solo uno. Zazzeri potrebbe lasciare il posto a Carlos D’Ambrosio. Da vedere se Thomas Ceccon sarà coinvolto in questa staffetta, considerando l’impegno di quest’ultimo nella finale dei 100 farfalla.

Alla fine della fiera, gli USA hanno ottenuto il miglior crono di ingresso in 3:21.48 davanti alla Francia (3:24.21) e all’Olanda (3:24.31). Ci sono state delle eliminazioni eccellenti, come quelle dell’Ungheria (nona in 3:24.96), della Cina (decima in 3:25.12), dell’Australia (undicesima in 3:25.12) e della Gran Bretagna (dodicesima in 3:25.84).