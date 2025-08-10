NASCAR, Shane van Gisbergen rispetta il pronostico e vince al Glen

Come da copione, Shane van Gisbergen ha vinto la tradizionale prova di Watkins Glen dedicata alla NASCAR Cup Series. Il neozelandese, fresco di rinnovo di contratto con Trackhouse Racing, ha dominato la scena ottenendo il quarto acuto del 2025, il quinto in carriera.

La prima Stage è stata siglata da Chris Buescher (RFK Racing Ford #17). Il texano ha preferito non fermarsi in vista del ‘traguardo volante’ come fatto da alcuni protagonisti, su tutti i padroni della scena Ryan Blaney (Team Penske Ford #12) e Shane van Gisbergen (Trackhouse Racing Chevrolet #88).

La seconda frazione è finita invece nelle mani di Blaney. L’ex campione ha cambiato strategia rispetto a van Gisbergen preferendo mettere in bacheca un ‘Punto Playoffs’ in vista della decisiva fase del campionato che scatterà a fine mese con la tradizionale ‘Southern 500’.

Senza bandiere gialle la strategia è diventata importante. La graduatoria è rimasta comunque inalterata con un duello a distanza per la leadership tra Blaney e van Gisbergen. Il ‘kiwi’ si è ritrovato in solitaria in cima alla graduatoria e non ha avuto particolari problemi ad amministrare la scena sulla Ford Mustang #17 di Buescher, la Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron e la Ford #12 di Blaney.

Gli ultimi giri non hanno cambiato le carte in tavola: ‘SVG’ ha potuto trionfare per la quarta volta consecutiva in questo 2025. Il plurivincitore del Repco Supercars Championship si è imposto con una decina di secondi di margine nei confronti di Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), abile nelle tornate conclusive a scavalcare Buescher.

L’americano che vinse lo scorso anno dopo una lunga lotta con van Gisbergen ha dovuto accontentarsi della terza piazza. Continua in ogni caso la striscia di affermazioni di ‘SVG’ nei road course, il nativo di Auckland ha saputo infatti eguagliare il record di quattro successi consecutivi realizzato in passato da Chase Elliott. Inoltre nessun pilota nella storia della NASCAR Cup Series aveva saputo imporsi da rookie full-time in quattro differenti appuntamenti.

Distacchi abissali per il resto dei protagonisti. Quarto posto ad oltre 16 secondi dalla vetta per William Byron #24, Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19), Blaney, Daniel Suarez (Trackhouse Racing Chevrolet #99) e Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23).

Settimana prossima la penultima corsa dei Playoffs a Richmond prima della finale di Daytona.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES WATKINS GLEN

88 RUN Shane Van Gisbergen Chv 90 1:16.374 115.484 1:13.500 120 3

20 RUN Christopher Bell Tyt 90 11.116 11.116 1:16.394 115.454 1:13.727 119.631 3

17 RUN Chris Buescher Frd 90 11.825 0.709 1:17.390 113.968 1:13.638 119.775 3

24 RUN William Byron Chv 90 16.218 4.393 1:17.166 114.299 1:13.749 119.595 3

19 RUN Chase Briscoe Tyt 90 17.182 0.964 1:15.479 116.854 1:13.686 119.697 4

12 RUN Ryan Blaney Frd 90 17.320 0.138 1:17.000 114.545 1:13.519 119.969 3

99 RUN Daniel Suarez Chv 90 21.508 4.188 1:16.207 115.737 1:14.123 118.991 4

23 RUN Bubba Wallace Tyt 90 28.496 6.988 1:17.629 113.617 1:13.894 119.36 4

45 RUN Tyler Reddick Tyt 90 28.805 0.309 1:17.438 113.898 1:14.051 119.107 4

1 RUN Ross Chastain Chv 90 31.995 3.190 1:17.438 113.898 1:13.434 120.108 4

16 RUN AJ Allmendinger Chv 90 32.249 0.254 1:16.517 115.269 1:13.967 119.242 4

43 RUN Erik Jones Tyt 90 32.392 0.143 1:16.374 115.484 1:14.040 119.125 5

60 RUN Ryan Preece Frd 90 32.872 0.480 1:17.528 113.765 1:14.030 119.141 3

22 RUN Joey Logano Frd 90 32.911 0.039 1:16.392 115.457 1:13.970 119.238 4

3 RUN Austin Dillon Chv 90 33.518 0.607 1:17.925 113.186 1:13.963 119.249 4

2 RUN Austin Cindric Frd 90 33.687 0.169 1:16.540 115.234 1:13.959 119.255 4