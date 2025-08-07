NASCAR, Shane van Gisbergen per un nuovo dominio al Glen?

Il lungo mese di agosto della NASCAR Cup Series continua da Watkins Glen, tappa cruciale nella lotta per i Playoffs. Mancano infatti solamente tre sfide prima della Southern 500, manifestazione che in quel di Darlington darà il via alla fase più importante del campionato.

La battaglia è assicurata nel tracciato che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1, una pista unica nel proprio genere che da anni è una tappa fissa per quanto riguarda la più importante categoria statunitense riservata alle stock car.

Come sempre verrà utilizzata la versione corta della pista che sorge nello Stato di New York. Il circuito ha quindi una metratura di 2.450 miles (3.943 km) intervallati da otto pieghe di cui sette a destra, di fatto rispetto al layout GP mancano le quattro le curve tra il ‘Loop’ e la parte conclusiva del percorso.

Kyle Larson (2021–2022), Chase Elliott (2018–2019), Kyle Busch (2008, 2013), William Byron (2023), Martin Truex Jr (2017), Denny Hamlin (2016) e Joey Logano (2015) vantano almeno una vittoria in occasione della ‘Go Bowling at The Glen’.

Ognuno ha la concreta chance di primeggiare questo fine settimana, storicamente le sorprese non sono mancate nell’ex sede del GP USA di F1 che nel 2024 è stata inserita nel Round of 16 dei NASCAR Playoffs. Assoluto favorito però il neozelandese Shane van Gisbergen (Trackhouse Chevrolet #88), assoluto padrone della scena a Chicago, Città del Messico e Sonoma.