NASCAR, Blaney vince in volata a Daytona. Bowman e Reddick chiudono la lista dei Playoffs

Ryan Blaney vince di forza a Daytona la finale della regular season della NASCAR Cup Series 2025. L’americano di Penske, al volante della Ford Mustang #12, ottiene la 15ma gioia in carriera imponendosi in volata su Daniel Suarez e Justin Hanley.

La seconda affermazione del 2025 per l’ex campione della serie garantisce l’accesso ai Playoffs di settimana prossima ad Alex Bowman dopo una serata da incubo. L’americano ottiene l’ultimo posto per il Round of 16 insieme a Tyler Reddick.

Il primo colpo di scena è arrivato nel corso del 19mo giro della Stage 1 con un testacoda ed il seguente impatto contro le barriere proprio da parte di Reddick. Il #45 di 23XI Racing Toyota, campione lo scorso anno della regular season ancora senza un posto nei Playoffs dopo ventisei corse, ha colpito il muro in uscita da curva 4 dopo un contatto con Todd Gilliland (Front Row Motorsports Ford #34).

La tensione nel gruppo si è alzata e puntualmente al 28mo giro dei 160 previsti un nuovo incidente ha limitato uno dei piloti a caccia dei Playoffs: Alex Bowman. La Chevrolet #48 Hendrick Motorsports è rimasta coinvolta in una vera e propria carambola in corrispondenza della piega del tri-ovale, incidente innescato da un contatto tra Joey Logano (Penske Ford #22), Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23) e Kyle Busch (RCR Chevrolet #8).

Bowman, a differenza di Reddick, non è riuscito a tornare ai box autonomamente per riparare la propria auto. Questo ha automaticamente riportato in contesa per l’accesso ai Playoffs tutti i piloti dello schieramento senza successi, obbligati ad imporsi sui rivali nella notte di Daytona per poter accedere al Round of 16.

La fine della Stage 1, vinta da Kyle Larson (Hendrick Chevrolet #5), ha sancito automaticamente l’accesso ai Playoffs di Reddick. Il californiano ha approfittato del ritiro di Bowman, matematicamente ancora in gioco nonostante l’impossibilità di continuare l’evento. Il 48 del gruppo ha iniziato a sperare nel successo di uno dei 15 piloti già qualificati per la lotta al titolo, unica opzione per garantirsi l’ultimo posto disponibile ai Playoffs.

La gestione del carburante è diventata importante e la Stage 2, vinta da Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1), è stata decisamente meno movimentata. Tutto si è in ogni caso deciso nel finale, fortunatamente senza grossi incidenti da evidenziare come accaduto in passato.

L’ultimo giro è stato più che mai affascinante con la Ford #12 Team Penske di Ryan Blaney in bagarre contro Cole Custer (Haas Ford #41) e Justin Hanley (Spire Motorsports Chevrolet #7), tutti con una concreta chance di imporsi sui rivali.

La lotta, leale tra i contendenti per il successo, ha premiato Blaney che negli ultimi metri è riuscito a prevalere su Hanley e Suarez, rispettivamente in terza e seconda piazza a soli 36 e 31 millesimi dalla vittoria. L’ex campione della serie si è imposto per pochi millimetri, un successo importantissimo in chiave Playoffs che ha come già annunciato ha ‘salvato’ Bowman.

Il #48 di Hendrick aveva infatti bisogno nel successo di uno dei piloti già presenti al Round of 16 per garantirsi un posto ai Playoffs 2025. L’acuto di Suarez o di Hanley avrebbe riscritto la graduatoria portando uno dei due volti citati nella fase più importante del campionato.

Quarta posizione sotto la bandiera a scacchi per Custer davanti ad Erik Jones (Legacy Motor Club Toyota #43), Larson e Chris Buescher, out dai Playoffs insieme ai compagni di squadra del RFK Racing Brad Keselowski e Ryan Preece.

Settimana prossima il via del Round of 16, primo impegno in quel di Darlington con la tradizionale e sempre imprevedibile Southern 500.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES DAYTONA 400

12 RUN Ryan Blaney Frd 160 47.080 191.164 46.111 195.181 5

99 RUN Daniel Suarez Chv 160 0.031 0.031 47.050 191.286 46.232 194.67 8

7 RUN Justin Haley Chv 160 0.036 0.005 47.112 191.034 46.205 194.784 6

41 RUN Cole Custer Frd 160 0.049 0.013 47.203 190.666 46.068 195.363 9

43 RUN Erik Jones Tyt 160 0.091 0.042 47.045 191.306 45.873 196.194 7

5 RUN Kyle Larson Chv 160 0.105 0.014 47.155 190.86 46.132 195.092 5

17 RUN Chris Buescher Frd 160 0.106 0.001 47.062 191.237 46.039 195.486 8

54 RUN Ty Gibbs Tyt 160 0.160 0.054 47.044 191.31 46.000 195.652 7

21 RUN Josh Berry Frd 160 0.178 0.018 47.053 191.274 46.113 195.173 8

9 RUN Chase Elliott Chv 160 0.201 0.023 47.136 190.937 46.128 195.109 9

34 RUN Todd Gilliland Frd 160 0.238 0.037 47.032 191.359 46.053 195.427 14

71 RUN Michael McDowell Chv 160 0.256 0.018 47.073 191.192 46.158 194.982 6

20 RUN Christopher Bell Tyt 160 0.286 0.030 47.152 190.872 46.048 195.448 7

60 RUN Ryan Preece Frd 160 0.305 0.019 47.040 191.327 46.204 194.788 5

1 RUN Ross Chastain Chv 160 0.333 0.028 47.055 191.266 46.140 195.059 6

88 RUN Shane Van Gisbergen Chv 160 0.366 0.033 46.862 192.053 45.938 195.916 9

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 160 0.420 0.054 47.069 191.209 46.118 195.152 10

6 RUN Brad Keselowski Frd 160 0.448 0.028 46.920 191.816 46.130 195.101 7

24 RUN William Byron Chv 160 0.450 0.002 47.252 190.468 45.822 196.412 9

51 RUN Cody Ware Frd 160 0.524 0.074 47.165 190.819 45.958 195.831 10

45 RUN Tyler Reddick Tyt 160 0.551 0.027 47.169 190.803 45.970 195.78 14

10 RUN Ty Dillon Chv 160 0.636 0.085 47.065 191.225 45.973 195.767 10

19 RUN Chase Briscoe Tyt 160 0.894 0.258 47.459 189.637 45.879 196.168 9

3 RUN Austin Dillon Chv 160 2.114 1.220 48.482 185.636 46.118 195.152 1