NASCAR, Austin Dillon trionfa a Richmond

Austin Dillon trionfa a Richmond ed accede di forza al Round of 16 dei NASCAR Playoffs. L’ex vincitore della Daytona 500, portacolori di RCR Chevrolet 3, domina nei minuti conclusivi ed ottiene la sesta gioia in carriera nella NASCAR Cup Series, la seconda nel catino che sorge in Virginia.

Dopo le prime due Stage vince dal 23XI Racing, rispettivamente con Tyler Reddick 45 e Bubba Wallace 23, la penultima competizione della NASCAR Cup Series prima dei Playoffs è passata nelle mani della Chevrolet Camaro 3 RCR di Austin Dillon.

L’americano, vincitore lo scorso anno in modo più che mai discutibile, si è portato di forza al comando ed ha tentato di amministrare la scena in attesa dell’ultima sosta di giornata, una fase più che mai importante disputata in regime di green flag.

Dillon, dopo una spettacolare lotta contro la Ford Mustang 12 Penske di Ryan Blaney, ha dovuto controllare il ritorno del rivale nel corso degli ultimi passaggi. L’ex campione della serie, con gomme più fresche di tre giri, si è minacciosamente riportato sulla testa della corsa, un vero attacco non è però mai arrivato.

Dillon ha potuto in solitaria tagliare la linea del traguardo a dodici mesi di distanza da una delle affermazioni più discutibili degli ultimi anni. Il 3 di RCR si è imposto su Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet 48), Blaney e Joey Logano (Penske Ford 22), in rimonta dal fondo dello schieramento.

Si riducono a due i posti per i Playoffs in seguito all’acuto odierno dell’auto 3. La settimana prossima l’imperdibile ‘Coke Zero Sugar 400’ at Daytona definirà la prima fase della lotta al titolo 2025 della NASCAR Cup Series, evento tutto da vivere che assegnerà anche il titolo della regular season.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES RICHMOND

3 RUN Austin Dillon Chv 400 25.500 105.882 22.981 117.488 7

48 RUN Alex Bowman Chv 400 2.471 2.471 25.402 106.291 23.270 116.029 8

12 RUN Ryan Blaney Frd 400 8.246 5.775 25.632 105.337 23.225 116.254 8

22 RUN Joey Logano Frd 400 8.491 0.245 25.460 106.049 23.294 115.91 8

2 RUN Austin Cindric Frd 400 9.270 0.779 25.327 106.606 23.218 116.289 8

5 RUN Kyle Larson Chv 400 10.186 0.916 25.548 105.683 23.189 116.435 8

99 RUN Daniel Suarez Chv 400 11.385 1.199 25.609 105.432 23.232 116.219 8

21 RUN Josh Berry Frd 400 14.063 2.678 25.589 105.514 23.323 115.766 8

6 RUN Brad Keselowski Frd 400 15.124 1.061 25.343 106.538 23.115 116.807 8

11 RUN Denny Hamlin Tyt 400 15.429 0.305 25.598 105.477 23.166 116.55 9

38 RUN Zane Smith Frd 400 15.780 0.351 25.587 105.522 23.343 115.666 8

24 RUN William Byron Chv 400 21.588 5.808 25.514 105.824 23.229 116.234 9

19 RUN Chase Briscoe Tyt 400 23.984 2.396 25.670 105.181 23.297 115.895 9

88 RUN Shane Van Gisbergen Chv 399 1 lap 25.471 106.003 23.397 115.399 8

77 RUN Carson Hocevar Chv 399 1 lap 25.333 106.58 23.195 116.404 9

8 RUN Kyle Busch Chv 399 1 lap 25.022 107.905 23.432 115.227 10

71 RUN Michael McDowell Chv 399 1 lap 26.322 102.576 23.393 115.419 8

54 RUN Ty Gibbs Tyt 399 1 lap 25.259 106.893 23.358 115.592 9

1 RUN Ross Chastain Chv 399 1 lap 25.885 104.308 23.303 115.865 8

10 RUN Ty Dillon Chv 399 1 lap 25.662 105.214 23.382 115.473 9

20 RUN Christopher Bell Tyt 399 1 lap 25.603 105.456 23.087 116.949 9

16 RUN AJ Allmendinger Chv 399 1 lap 26.212 103.006 23.160 116.58