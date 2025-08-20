NASCAR, 400 Miglia a Daytona per chiudere in bellezza la regular season

Chi saranno i 16 piloti a contendersi i NASCAR Playoffs 2025? Cresce l’attesa di scoprire il campione della regular season ed i protagonisti della prossima edizione del Round of 16 che inizierà tra sette giorni dopo la disputa della tradizionale ‘Coke Zero Sugar 400’ presso il Daytona International Speedway.

Il catino che sorge nello Stato della Florida torna protagonista dopo aver aperto il campionato lo scorso febbraio con la tradizionale 500 Miglia. Tutti hanno una concreta chance di imporsi nel ‘World Center of Racing’ nel weekend che ci apprestiamo a vivere, l’ultima grande occasione prima della bagarre per il titolo.

Austin Dillon (2022), Ryan Blaney (2021), William Byron (2020), Justin Hanley (2019), Erik Jones (2018), Ricky Stenhouse Jr (2017), Brad Keselowski (2016), Aric Almirola (2014), Kyle Busch (2008) e Harrison Burton (2024) rientrano nell’albo d’oro di questa competizione tra i piloti ancora presenti in griglia.

William Byron approda nel ‘World Center of Racing’ con la certezza matematica di aver vinto la regular season. Il #24 di Hendrick Motorsport Chevrolet ha saputo imporsi quest’anno in Iowa ed a febbraio proprio a Daytona nella prestigiosa 500 Miglia.

Due posti sono ancora disponibili per i Playoffs. Tyler Reddick e Alex Bowman sono inseriti nel Round of 16 grazie ai punti siglati da inizio anno ad oggi, rispettivamente a +89p ed a +60p di vantaggio nei confronti della ‘zona eliminazione’. Due Ford di RFK Racing inseguono invece in 17ma ed in 18ma piazza: Chris Buescher vanta al momento -60p e Ryan Preece -94p.

