Pallavolo
Myriam Sylla: “Gruppo e forza mentale hanno fatto la differenza. Fortunate ad avere Velasco”
Myriam Sylla può ritenersi soddisfatta per la prestazione offerta contro la Germania negli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile, durante la quale ha messo a segno otto punti importanti per la vittoria dell’Italia sul campo di Bangkok (Thailandia). Le Campionesse Olimpiche possono così proseguire la propria avventura iridata e mercoledì 3 settembre torneranno in campo per disputare il quarto di finale.
La schiacciatrice appare in crescendo di forma, proprio in vista della fase calda del torneo: “Ci stiamo lavorando. Non mi piace parlare di me, ma oggi volevamo tutti un’Italia capace di portare a casa una vittoria importante. Non è stato semplice, loro ci hanno studiato bene e ci hanno messo in difficoltà. Però l’unione del gruppo e la nostra forza mentale nel restare lì, presenti, ha fatto la differenza“.
Julio Velasco ha predicato attenzione e concretezza, aspetti su cui si è soffermato anche il martello: “Il nostro allenatore è uno che ne sa e riesce a prepararci bene, sia tecnicamente che mentalmente: è stato giusto richiamarci all’ordine, siamo fortunate ad avere questa guida“. L’azzurra si è poi proiettata verso i quarti di finale: “In queste gare devi guardare soprattutto a te stessa. Quando sei dentro una competizione così ogni avversaria è forte. Bisogna essere solidi e poi tutto il resto verrà di conseguenza“.