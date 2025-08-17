MXGP: Romain Febvre vince un’incredibile gara-2 e conquista il GP della Svezia

Si conclude con l’incredibile vittoria di Romain Febvre gara-2 del Gran Premio di Svezia 2025, quintultimo appuntamento del Mondiale MXGP. Il transalpino, dopo il dominio di gara-1, vince anche una seconda manche imprevedibile nel circuito di Uddevalla. Secondo (come in gara-1) Jeffrey Herlings (KTM, +1.072), autore di un ottima prestazione. Terza piazza per la Yamaha di Maxime Renaux (+1.503).

Parte fortissimo Romain Febvre, subito davanti alla prima curva seguito da Jeffrey Herlings. Partenza da incubo per Lucas Coenen, 27esimo al termine del primo giro a causa di un contatto con Andrea Bonacorsi. Il belga, nonostante il circuito stretto e veloce, è riuscito comunque a rimontare, chiudendo la sua gara al dodicesimo posto (+55.653).

Ottimo avvio anche quello di Tim Gajser (Honda) che però ha commesso un errore grave a circa 10 minuti dalla fine della manche, perdendo il podio e chiudendo al settimo posto (+24.820). Negli ultimi minuti di gara succede però l’imprevedibile. Isak Gifting (Yamaha) improvvisamente si riporta sui primi e soprassa prima Herlings e poi, all’ultimo giro, Febvre. Il 25enne svedese, ad un passo da un successo incredibile, commette però un errore che gli costa la caduta ed il ritiro.

Seconda vittoria in due gare per Romain Febvre (Kawasaki) che si porta a casa il Gran Premio della Svezia allungando ancora nella classifica Mondiale. Ora il francese conduce con 39 punti di vantaggio sul rivale Lucas Coenen (KTM).