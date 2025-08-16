Motocross
MXGP, Romain Febvre domila la Qualifying Race di Uddevalla e si porta a +14 su Coenen
Romain Febvre inizia con il piede giusto. Il pilota francese del team Kawasaki, infatti, ha chiuso al comando la Qualifying Race del Gran Premio di Svezia, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Domani le due manche. Gara-1 alle ore 14.15, Gara-2 alla ore 17.10. A questo punto la classifica generale vede al comando lo stesso francese con 744 punti contro i 730 di Lucas Coenen ed i 541 di Glenn Coldenhoff.
Sul tracciato di Uddevalla Romain Febvre (Kawasaki) ha distanziato l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) per 12.1 secondi, mentre completa il podio il rientrante Tim Gajser. Lo sloveno della Honda, reduce da un lungo infortunio, si è classificato a 13.5 dalla vetta.
Quarta posizione per l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 16.9, quinta per il suo connazionale Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 18.3, mentre in sesta troviamo il belga Lucas Coenen (KTM) a 19.8. Si ferma in settima posizione lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 23.5, quindi in ottava lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 24.1. Nono il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 25.8, mentre completa la top10 lo svedese Isak Gifting (Yamaha) a 26.2.
Il primo degli italiani è Andrea Bonacorsi (Fantic) 13° a 36.9, quindi 17° Mattia Guadagnini (Ducati) a 55.2, mentre si ferma in 28a posizione Yuri Pasqualini (Honda) a un giro.