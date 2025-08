MXGP: Lucas Coenen conquista la Qualifying Race del GP delle Fiandre, subito dietro Febvre

Si è da poco conclusa la Qualifying Race valida per il Gran Premio di Fiandre 2025, quindicesimo appuntamento del Mondiale MXGP. Sul tracciato di Lommel il più veloce è stato il belga Lucas Coenen (KTM), seguito dal suo rivale per il campionato Romain Febvre (Kawasaki). Distacco di 4.744 secondi per il francese. Terza posizione per un altro olandese, Calvin Vlaanderen (Yamaha), a 19 secondi dalla testa.

La gara è partita con la Yamaha di Isak Gifting in testa, con Coenen costretto fin da subito a rimontare. Il belga è riuscito a sorpassare prima Vlaanderen e poi Gifting, prendendo la testa della corsa. Lo svedese è poi scivolato in quarta piazza finale, con Coenen che ha invece blindato la leadership, portandosi a casa i 10 punti della Qualifying Race.

Primo tra gli italiani Andrea Bonacorsi (Fantic Factory Racing), ottavo a 48.187 secondi. Grazie a questo successo Lucas Coenen accorcia nella classifica piloti, portandosi a 9 punti dal leader Romain Febvre (Kawasaki). Domani verrà disputata gara-1 alle 14.10 e gara-2 alle 17.10.