Motocross
MX2, Kay de Wolf conquista gara-2 in Olanda. Andrea Adamo ancora sul podio
Profeta in patria. Kay de Wolf ha fatto sua anche gara-2 del 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MX2, la minima cilindrata del Motocross. Sullo sterrato di Arnhem (Paesi Bassi), l’olandese ha preceduto tutti nella seconda manche, esattamente come aveva fatto in gara1-. In sella Husqvarna, de Wolf ha dato un saggio delle sue qualità e c’è stato poco da fare per il resto dei centauri.
Un’affermazione frutto dell’interpretazione del tracciato, che gli ha permesso di prevalere con un margine risicato di vantaggio sul sudafricano Camden McLellan sulla Triumph (+1.774) e ben più importante sul nostro Andrea Adamo, in sella alla KTM. Il siciliano è giunto al termine con un ritardo di 20.445.
Una prestazione comunque consistente di Adamo che, similmente a quanto era accaduto nella prima prova odierna, si è espresso su livelli più che buoni per garantirsi la top-3 e quindi chiudere in maniera convincente questo fine-settimana. Alle sue spalle troviamo il belga Sacha Coenen (KTM) a 30.406 e il tedesco Simon Laegenfelder (KTM) a 45.604.
Per quanto riguarda Valerio Lata, l’altro pilota italiano ha terminato in dodicesima posizione sulla Honda, con un giro di ritardo Con questi risultati, Laegenfelder rimane in vetta alla classifica con 783 punti, ma vede avvicinarsi de Wolf (768), mentre Adamo è a quota 745.
ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP OLANDA MX2 2025
1 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:54.495 0.000 54.864 25
2 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 34:56.269 1.774 54.817 22
3 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:14.940 20.445 54.333 20
4 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:24.901 30.406 54.079 18
5 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:40.099 45.604 53.695 16
6 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:58.230 1:03.735 53.244 15
7 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:07.296 1:12.801 53.021 14
8 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:15.985 1:21.490 52.809 13
9 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:17.401 1:22.906 52.775 12
10 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Bike It Kawasaki Racing TeamKawasaki 36:39.855 1:45.360 52.236 11
11 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 36:47.878 1:53.383 52.046 10
12 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 35:01.799 -1 Lap 51.796 9
13 51 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 35:04.020 2.221 51.741 8
14 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:07.586 5.787 51.653 7
15 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 35:36.618 34.819 50.952 6
16 408 SMULDERS, Scott NED KNMV Triumph 35:38.699 36.900 50.902 5
17 471 GUNDERSEN, Pelle NOR NMF Husqvarna 36:08.339 1:06.540 50.206 4
18 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 36:09.970 1:08.171 50.168 3
19 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 36:51.954 1:50.155 49.216 2
20 63 PEKLAJ, Jaka SLO AMZS Peklaj Husqvarna Racing Team Husqvarna 35:53.151 -2 Laps 47.751 1
21 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM BTS RACING TEAM KTM 19:34.191 -9 Laps 51.508 0
22 400 TOLSMA, Roan NED KNMV GASGAS 18:15.633 -10 Laps 49.681 0