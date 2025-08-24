Motocross
MX2, De Wolf vince in rimonta gara-1 nel GP d’Olanda. Adamo sul podio, Laengenfelder solo 8°
Kay de Wolf si esalta sulla sabbia di Arnhem e vince in rimonta gara-1 di MX2 del Gran Premio d’Olanda 2025, valevole come diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale Motocross. Il neerlandese dell’Husqvarna ha trionfato sulla pista di casa con una progressione impressionante dopo una partenza opaca, restando pienamente in corsa per il titolo iridato.
Il campione del mondo in carica, capace spesso e volentieri di brillare sui terreni morbidi, ha sfruttato al meglio la sua superiorità a livello di ritmo effettuando un recupero eccezionale e imponendosi nella prima manche domenicale davanti alle KTM del belga Sacha Coenen (autore dell’holeshot al via) e dell’italiano Andrea Adamo, che ha archiviato un buon terzo posto dopo il successo di ieri nella Qualifying Race.
Quarta piazza per l’Husqvarna del figlio d’arte belga Liam Everts davanti alla Triumph del sudafricano Camden McLellan, mentre il leader della generale Simon Laengenfelder non è andato oltre un deludente ottavo posto con la sua KTM pagando a caro prezzo una partenza complicata e anche una caduta nel corso dell’ultimo giro (mentre era sesto). Italia che piazza in top10 anche Valerio Lata, decimo con la Honda.
Il tedesco Laengenfelder conserva comunque la tabella rossa e può ancora gestire un vantaggio di 24 punti su De Wolf, 42 su Adamo e 137 su Coenen.
CLASSIFICA GARA-1 GP OLANDA MX2 2025
1 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:04.095 0.000 54.614 25
2 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:05.494 1.399 54.577 22
3 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:07.455 3.360 54.526 20
4 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:29.224 25.129 53.969 18
5 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 35:30.129 26.034 53.946 16
6 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:50.052 45.957 53.446 15
7 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:00.451 56.356 53.189 14
8 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:04.349 1:00.254 53.093 13
9 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:14.921 1:10.826 52.835 12
10 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 36:19.092 1:14.997 52.734 11
11 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 36:20.159 1:16.064 52.708 10
12 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM BTS RACING TEAM KTM 36:42.548 1:38.453 52.172 9
13 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Bike It Kawasaki Racing TeamKawasaki 36:47.569 1:43.474 52.054 8
14 51 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 35:18.542 -1 Lap 51.386 7
15 408 SMULDERS, Scott NED KNMV Triumph 35:21.087 2.545 51.325 6
16 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:44.709 26.167 50.759 5
17 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 35:58.649 40.107 50.432 4
18 471 GUNDERSEN, Pelle NOR NMF Husqvarna 36:08.890 50.348 50.193 3
19 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 36:18.329 59.787 49.976 2
20 400 TOLSMA, Roan NED KNMV GASGAS 36:24.817 1:06.275 49.828 1
21 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 37:02.754 1:44.212 48.977 0
22 63 PEKLAJ, Jaka SLO AMZS Peklaj Husqvarna Racing Team Husqvarna 35:17.483 -2 Laps 48.556 0
23 20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM 9:58.365 -14 Laps 50.538 0