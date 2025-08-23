Motocross
MX2, Andrea Adamo si impone nella Qualifying Race al GP di Olanda, attardato Laengenfelder
Segnali promettenti da parte di Andrea Adamo. Il pilota italiano in sella alla KTM ha conquistato il primo posto in occasione della Qualifying Race del GP di Olanda, quartultimo capitolo del Mondiale 2025 di Motocross, classe MX2 in scena presso il tracciato sabbioso di Arnhem.
Impatto positivo per il siciliano, il quale ha segnato un tempo complessivo di 25:20.247 precedendo il compagno di squadra Sacha Coenen, secondo con un gap di +0:01.304 davanti a Liam Everts (Husqvarna), terzo con un distacco di +0:03.882.
Molto bene inoltre per la Yamaha di Rick Ezlinga, quarto a +0:24.429. Seguono quindi Camden Mc Lellan (Triumph), quinto a +0:25.350, Mathis Valin (Kawasaki), sesto a +0:26.605 oltre che Kay de Wolf (Husqvarna), settimo a +0:36:201. Addirittura quindicesimo invece il leader della classifica Simon Laengenfelder (KTM) che ha accusato 1:33:373 di ritardo.
Leggermente più staccato infine il secondo italiano in gara, Valerio Lata che, con la sua Honda, partirà nelle due gare dalla tredicesima posizione dopo aver raccolto oggi un gap di +0:57.863.