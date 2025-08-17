MX2: Adamo fuori dalla top5 in gara-2 ad Uddevalla. Laengenfelder vince e scappa via

Dopo la brillante vittoria in gara-1 Andrea Adamo non va oltre l’ottava piazza in occasione della seconda prova valida per il GP della Svezia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, andato in scena questo fine settimana sul difficile tracciato di Uddevalla.

Un grande peccato per il nostro portacolori che, dopo aver impattato la settima posizione in occasione dell’uscita del cancelletto, non è riuscito a confezionare la rimonta a causa anche di una caduta arrivata mentre stava provando a rincorrere gli avversari. Viene in parte vanificato dunque il grande lavoro svolto nel primo segmento, complice anche la vittoria di Simon Laengenfelder che, adesso, scappa sempre più via in testa alla classifica piloti.

Il centauro tedesco della KTM ha chiuso i conti in 35:10.519, precedendo il francese Thibault Benistant (Yamaha), secondo con una differenza di 0:04.133 precedendo Kay de Wolf (Husqvarna), terzo con +0:08.637. Completano la top 5 la Kawasaki di Mathis Valin, quarto a +0:12.038, e Camden Mc Lella (Triumph), quinto a 0:15.259. Da segnalare inoltre la quindicesima posizione della Honda di Valerio Lata, il quale ha accusato un ritardo di 1:16.369

Quando mancano solo quattro weekend alla fine della stagione, Laengenfelder guida le operazioni con 754 punti, tenendo a distanza de Wolf, attualmente al posto d’onore con 714. Adamo continua a rimanere in qualche modo aggrappato a quota 695, ma servirà un finale di annata sportiva perfetto per tentare il miracolo.