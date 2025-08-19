Mussa e Balducci regnano a Civitanova: spettacolo al King & Queen of the Beach 2025

Una due giorni da ricordare per la Iplex Arena, gremita in ogni ordine di posto per la XXVI edizione del King & Queen Beach Volley Tour. Davanti a un pubblico caloroso e appassionato, Fabrizio Mussa e Sofia Balducci hanno conquistato la corona di Re e Regina 2025, al termine di finali combattute ed emozionanti.

Per Sofia Balducci è stato un fine settimana davvero speciale: sabato ha festeggiato i suoi 26 anni – come le edizioni del torneo – e domenica ha completato l’opera vincendo la competizione. Dopo una fase di qualificazione impeccabile, chiusa a punteggio pieno, la marchigiana si è confermata anche nella finalissima dell’Offertevillaggi.com Queen of the Beach, superando 2-1 Eleonora Annibalini.

Nella gara decisiva la Balducci ha scelto come compagna Maria Rachele Mancinelli, mentre Annibalini si è affidata a Camilla Sanguigni. Ne è scaturita una sfida intensa, fatta di continui ribaltamenti di fronte e grande equilibrio. Alla fine la maggiore precisione della Balducci ha fatto la differenza, permettendole di mettere in testa la meritata corona.

Percorso analogo per Fabrizio Mussa, protagonista nell’Axore King of the Beach. Tre vittorie su tre nelle qualificazioni e successo nella finalissima contro Tobia Marchetto, già vincitore dell’edizione 2023.

In finale Mussa ha scelto come partner Giacomo Spadoni, mentre Marchetto ha giocato insieme a Simone Podestà. Anche in questo caso il match è stato combattutissimo e si è deciso solo al tie-break, con Mussa capace di completare la sua impresa. Un successo ancora più sorprendente se si considera che l’atleta è stato chiamato all’ultimo per sostituire l’infortunato Rossi.

Al termine delle gare, spazio alla consueta e festosa incoronazione, con la presenza delle autorità: il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, il rappresentante Fipav Massimiliano Ortenzi, Sandro Donati presidente della Banca del Piceno e Fabio Luna, numero uno del Coni Marche. Il successo più grande resta però quello di Civitanova Marche, che si è confermata capitale del beach volley italiano per un intero weekend, sfruttando l’unico spazio libero dal Campionato Assoluto.