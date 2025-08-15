Musetti/Sonego, funziona la prova generale verso la Coppa Davis: opzione in più per Volandri e prossimi avversari di livello

A settembre 2023 la coppia Musetti/Sonego contribuì al successo dell’Italia sul Cile nella fase a gironi di Coppa Davis ed ora i due azzurri hanno disputato un buon torneo di doppio a Cincinnati: la coppia italiana ha colto l’occasione, sfruttando un walkover e trovando ai quarti una coppia di alternate.

Gli azzurri offrono così, ancora una volta, un’alternativa a Filippo Volandri per la Coppa Davis: difficile però pensare che i due, a parità di condizione, possano togliere il posto a Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, anche perché per portarli tutti, considerando Sinner, le convocazioni sarebbero obbligate.

Tornando al torneo di Cincinnati, ora i nodi verranno al pettine: gli azzurri in semifinale troveranno i britannici Neal Skupski e Joe Salisbury, accreditati della testa di serie numero 5, ed in caso di ulteriore successo potrebbero ritrovare in finale un’altra coppia tutta britannica, Lloyd Glasspool e Julian Cash, primi nella Race ATP.