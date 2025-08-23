Musetti-Mpetshi Perricard, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard al primo turno degli US Open 2025. L’appuntamento è per martedì 26 agosto alle ore 17.00 italiane (le ore 11.00 locali): sarà l’incontro d’apertura sul Louis Armostrong Stadium. Il numero 10 del mondo farà dunque il proprio esordio nell’ultimo Slam della stagione nella mattinata di New York, salvo ritardi nella programmazione dovuti a varie ragioni.

Il toscano dovrà stare particolarmente attento al baldanzoso transalpino, autentica mina vagante sul cemento statunitense di Flushing Meadows che potrà creare parecchi grattacapi vista la qualità del suo gioco. Il nostro portacolori incrocerà il 22enne numero 39 del ranking ATP, contro cui ha vinto i due precedenti, entrambi disputati lo scorso anno: ai sedicesimi di finale di Stoccarda e agli ottavi di finale di Wimbledon.

Lorenzo Musetti sarà chiamato a rialzare la testa dopo le sconfitte rimediate all’esordio nel Masters 1000 di Cincinnati (contro il francese Benjamin Bonzi) e ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Toronto (contro lo statunitense Alex Michelsen). In palio la qualificazione al secondo turno, da disputare contro contro il vincente del confronto tra il belga David Goffin e il francese Quentin Halys.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Mpetshi Perricard, primo turno degli US Open 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 251, Sky Sport 252 (i canali dettagliati verranno definiti a ridosso della partita; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-MPETSHI PERRICARD, PRIMO TURNO US OPEN

Martedì 26 agosto

Ore 17.00 Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard

PROGRAMMA MUSETTI-MPETSHI PERRICARD US OPEN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 251, Sky Sport 252, per gli abbonati; Supertennis, gratis e in chiaro. I canali dettagliati di Sky verranno definiti a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.