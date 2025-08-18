Musetti e Sonego cedono al match tie-break nella finale del doppio a Cincinnati: titolo a Ram/Mektic

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si sono dovuti arrendere alla coppia formata dall’americano Rajeev Ram e dal croato Nikola Mektic nell’atto conclusivo del torneo di doppio a Cincinnati. Il duo tricolore è stato sconfitto col punteggio di 4-6 6-3 10-5, pagando alla distanza un calo nel fondamentale del servizio. Bravi Mektic e Ram ad approfittarne e a conquistare il titolo al match tie-break in 1 ora e 33 minuti di partita. Resta la bella avventura dei due Lorenzo nell’evento in Ohio.

Nel primo set approccio molto positivo per gli azzurri e soprattutto per un Musetti ispirato in risposta. Nel turno al servizio di Metkic il toscano fa vedere le abilità del suo braccio e anche Sonego non è da meno. Arriva così il break nel terzo game. Musetti soffre nel proprio turno al servizio del sesto gioco, ma poi ben supportato dalla prima cancella tre palle break. La gestione del resto della frazione è impeccabile per il carrarino e il torinese e il 6-4 è favorevole.

Nel secondo set l’efficacia in risposta di Mektic/Ram sale sensibilmente. Nel sesto game, con Musetti al servizio, gli azzurri riescono a salvarsi, cancellando una palla break, ma nell’ottavo la battuta di Sonego si rivela inefficace e il croato trova una risposta d’incontro di dritto vincente che non dà scampo. C’è il break e a zero poi arriva la riconferma sul 6-3.

Si va al match tie-break e i problemi al servizio dei due italiani giustificano il 5-1 in favore dei rivali. Musetti sale in cattedra con un paio di magie di rovescio e Sonny trova una risposta d’incontro sempre di rovescio che vale il 5-5. Il piemontese, però, si incarta nei suoi due servizi e lo strappo si rivela decisivo, visto il successo per 10-5 di Mektic/Ram.