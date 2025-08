Muaythai, tutte le categorie di peso e gli italiani qualificati per i World Games 2025

Non è ancora nel novero delle discipline olimpiche, ma l’indubbia popolarità guadagnata dalla Muay Thai è evidente e basta guardarsi attorno per comprenderla in un batter d’occhio. Disciplina le cui origini (e i cui antenati) si perdono nell’antichità, è diventata tra le più conosciute nell’area del combattimento. Sono stati gli Anni ’70 a definire il successo della Muay Thai a livello internazionale, e un notevole picco si è avuto nei vent’anni successivi.

La sua Federazione internazionale, l’IFMA, è stata riconosciuta in modo pieno dal CIO nel 2021, e dunque in un futuro potrebbe avere la chance di guadagnarsi il palcoscenico delle Olimpiadi. In un’eventuale attesa di ciò, nel programma dei World Games è presente dal 2017, ma rispetto a quell’anno e anche al 2022 sono state diminuite le categorie di peso: c’erano 11 eventi nella prima volta, 12 nella seconda, e in questo caso si è scesi a 6.

In particolare, la divisione è equa per uomini e donne: in campo maschile ci sono i 57 kg, i 71 kg e gli 86 kg, in quello femminile abbiamo invece 48 kg, 54 kg, 60 kg. Proprio tra gli uomini c’è l’unico italiano al via, Gianluca Giorgio Franzosi, 18 anni, di Pessano con Bornago, che l’anno scorso è riuscito a fregiarsi del titolo di Campione d’Europa nei 71 kg così come il fratello gemello Franco, che gareggia nei 67 kg.

Lo schema delle competizioni in quest’edizione dei World Games andrà a prevedere due giorni di fasi a eliminazione diretta, l’8 e il 9 agosto, per poi procedere con le fasi finali del 10 che assegnano le medaglie. Per ogni categoria vi sono 8 partecipanti. Nelle due precedenti occasioni in cui la Muay Thai è entrata ai World Games non si è avuto alcun podio con presenza italiana.