MotoGP su TV8: orari GP Austria 2025, il programma in chiaro dal 15 al 17 agosto

Il Gran Premio d’Austria di MotoGP avrà luogo nel weekend di Ferragosto. La giornata festiva sarà però dedicata esclusivamente alle prove libere, poiché l’azione vera e propria comincerà con la Sprint di sabato 16. Al culmine dell’appuntamento, domenica 17 sarà consacrata alla gara canonica. La MotoGP sarà preceduta, come d’abitudine, dalle classi formative Moto2 e Moto3.

A onor del vero, quello di Spielberg sarà un fine settimana particolarmente intenso, poiché prevede anche la presenza della MotoE. La categoria dedicata all’elettrico si aggiungerà al programma, risolvendosi – con le sue sessioni di prove, le qualifiche e le due competizioni – tra venerdì e sabato.

Nel 2024, in MotoGP si registrò la doppietta di Francesco Bagnaia. Pecco vinse sia la Sprint che il Gran Premio, precedendo in ambedue i casi Jorge Martin. Il podio fu completato da Aleix Espargarò nella gara dimezzata e da Enea Bastianini nel GP vero e proprio. Le classi formative incoronarono Celestino Vietti (Moto2) e David Alonso (Moto3). Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo basterà seguire il GP d’Austria in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP AUSTRIA 2025

VENERDÌ 15 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 16 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA (I)

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA (II)

DOMENICA 17 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP AUSTRIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Austria. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento austriaco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 16 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 10.50-11.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12.50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13.45-14.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 17 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 13.00, Differita Gara-2 MotoE

Ore 14.00, Differita GP Moto3

Ore 15.15, Differita GP Moto2

Ore 17.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP