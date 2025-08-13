MotoGP, statistiche GP Austria 2025. Il feudo Ducati, dove Marc Marquez non ha mai vinto!

Il Motomondiale è alle porte di una tappa ormai diventa una classica estiva. Il weekend del 15-17 agosto sarà quello in cui verrà disputato il Gran Premio d’Austria, ovvero la gara di casa della Ktm, un autentico colosso nella galassia agonistica a due ruote, siano esse motorizzate o meno.

Si correrà al Red Bull Ring, cioè a Spielberg, autodromo che si appresta a organizzare la sua 14ma gara iridata. Dopo le edizioni del GP d’Austria tenute al Salzburgring tra il 1971 e il 1994, l’evento si è trasferito nel contesto attuale nel 1996, seppur venendo cancellato già dopo l’edizione 1997.

Dopo due decenni di oblio, risorge nel 2016, grazie appunto all’interesse della Ktm e alla sponsorizzazione della Red Bull. In tempi recenti, Spielberg ha organizzato anche due double-header utilizzando l’artifizio di “GP di Stiria”. Pertanto, nel rispetto della coerenza statistica, si terranno in considerazione tutte le competizioni disputatesi nell’autodromo attuale.

SPIELBERG – I DATI (MOTOGP)

I VINCITORI DEL XXI SECOLO

2016 – IANNONE Andrea (Ducati)

2017 – DOVIZIOSO Andrea (Ducati)

2018 – LORENZO Jorge (Ducati)

2019 – DOVIZIOSO Andrea (Ducati)

2020 – DOVIZIOSO Andrea (Ducati) {Austria}

2020 – OLIVEIRA Miguel (Ktm) {Stiria}

2021 – MARTIN Jorge (Ducati) {Stiria}

2021 – BINDER Brad (Ktm) {Austria}

2022 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

Piloti con più vittorie:

Andrea DOVIZIOSO e Francesco BAGNAIA (3)

Piloti in attività con vittorie a Spielberg:

3 – BAGNAIA Francesco (ITA)

1 – OLIVEIRA Miguel (POR)

1 – MARTIN Jorge (ESP)

1 – BINDER Brad (RSA)

Moto vincitrici a Spielberg:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

8 – DUCATI (2016, 2024)

2 – HONDA (1996, 1997)

2 – KTM (2020, 2021)

Ducati über alles. Come si può notare, le affermazioni di Honda risalgono alle due edizioni disputate nel XX secolo, ancora con la 500cc. Dunque nessun marchio giapponese ha vinto nel III millennio. Anzi, Yamaha sta ancora aspettando il primo successo!

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

I POLEMEN DEL XXI SECOLO

2016 – IANNONE Andrea (Ducati)

2017 – MARQUEZ Marc (Honda)

2018 – MARQUEZ Marc (Honda)

2019 – MARQUEZ Marc (Honda)

2020 – VIÑALES Maverick (Yamaha) {A}

2020 – ESPARGARO’ Pol (Ktm) {S}

2021 – MARTIN Jorge (Ducati) {S}

2021 – MARTIN Jorge (Ducati) {A}

2022 – BASTIANINI Enea (Ducati)

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

SPIELBERG – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – MORBIDELLI Franco (ITA)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – BINDER Brad (RSA)

2020 – MARTIN Jorge (ESP) {Austria}

2020 – BEZZECCHI Marco (ITA) {Stiria}

2021 – BEZZECCHI Marco (ITA) {Stiria}

2021 – FERNANDEZ Raul (ESP) {Austria}

2022 – OGURA Ai (JPN)

2023 – VIETTI Celestino (ITA)

2024 – VIETTI Celestino (ITA)

Come si può evincere, i centauri italiani recitano la parte del Leone. Marco Bezzecchi e Celestino Vietti sono stati capaci di ripetere delle proprie affermazioni. Inoltre i rappresentanti del nostro Paese hanno vinto più di metà delle gare cadette tenutesi a Spielberg.

SPIELBERG – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2016 – MIR Joan (ESP)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – BEZZECCHI Marco (ITA)

2019 – FENATI Romano (ITA)

2020 – ARENAS Albert (ESP)

2020 – VIETTI Celestino (ITA) {Stiria}

2021 – ACOSTA Pedro (ESP) { Stiria)

2021 – GARCIA Sergio (ESP)

2022 – SASAKI Ayumu (JPN)

2023 – ÖNCÜ Deniz (TUR)

2024 – ALONSO David (COL)

Joan Mir ha conquistato le prime due edizioni, dopodiché nessuno è più stato in grado di ripetersi. Tre i successi tricolori, raccolti con Bezzecchi, Fenati e Vietti. Gli italiani, però, non vincono ormai dal 2020.