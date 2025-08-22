MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Ungheria 2025: Bagnaia costretto al Q1, Bezzecchi 5°

Pedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Ungheria, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena al Balaton Park. Il centauro della KTM ha stampato un pregevole 1:37.061 e ha preceduto di appena sei millesimi lo spagnolo Marc Marquez, leader della classifica iridata in sella alla Ducati ufficiale. A seguire le Ducati del Team Gresini guidate da Alex Marquez (terzo a 0.281) e Fermin Aldeguer (quarto a 0.314).

Francesco Bagnaia è ancora in grande crisi con la Ducati, si è fermato al 14mo posto con un distacco di 0.728 dal leader e sarà così costretto a disputare le Q1 delle qualifiche per meritarsi l’accesso al Q2 che delineerà le prime quattro file della griglia di partenza. A fargli compagnia ci saranno anche Jorge Martin (il Campione del Mondo è undicesimo), Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Il migliore italiano è Enea Bastianini, quinto con la KTM davanti alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli, alla Honda di Joan Mir, alla KTM di Pol Espargarò. Buona nona piazza per Luca Marini su Honda davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo. Di seguito la classifica delle pre-qualifiche del GP di Ungheria 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Balaton Park.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP UNGHERIA MOTOGP 2025

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.061 19 22 306.8

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.067 25 25 0.006 0.006 303.3

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.342 22 24 0.281 0.275 303.3

4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.375 22 24 0.314 0.033 301.6

5 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’37.415 21 23 0.354 0.040 304.2

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.429 24 26 0.368 0.014 303.3

7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’37.446 28 28 0.385 0.017 305.0

8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’37.544 22 24 0.483 0.098 305.0

9 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’37.588 24 24 0.527 0.044 302.5

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.671 22 24 0.610 0.083 300.0

11 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’37.672 23 25 0.611 0.001 305.0

12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’37.754 25 25 0.693 0.082 305.0

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.785 24 24 0.724 0.031 301.6

14 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.789 23 23 0.728 0.004 305.9

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.876 26 26 0.815 0.087 306.8

16 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.013 24 26 0.952 0.137 303.3

17 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.022 23 25 0.961 0.009 302.5

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.072 25 25 1.011 0.050 305.0

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.242 20 25 1.181 0.170 304.2

20 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’38.288 22 24 1.227 0.046 301.6

21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.379 21 25 1.318 0.091 300.8