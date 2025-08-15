MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Austria 2025: Marc Marquez davanti a tutti, Francesco Bagnaia terzo

Si sono chiuse le prequalifiche del GP d’Austria, andate in scena sul Red Bull Ring di Spielberg, valide per il tredicesimo atto del Mondiale 2025 della MotoGP: il migliore sulla pista della Stiria è stato lo spagnolo Marc Marquez, primo in 1’28″117, che ha preceduto il connazionale Pedro Acosta, secondo a 0″228.

Terza piazza per l’azzurro Francesco Bagnaia, staccato di 0″268, mentre ottiene il pass per la Q2 anche l’altro Marquez, Alex, quarto a 0″318, seguito da altri due spagnoli, Raul Fernandez, quinto a 0″402, e Joan Mir, sesto a 0″577. In top ten anche un altro italiano, Franco Morbidelli, settimo a 0″579.

Completano la top ten odierna ed evitano la Q1 anche il transalpino Johann Zarco, ottavo a 0″648, lo spagnolo Fermin Aldeguer, nono a 0″652, ed il sudafricano Brad Binder, decimo a 0″728. Momentaneamente fuori dalla Q2, invece, Enea Bastianini, 11°, Luca Marini, 13°, Fabio Di Giannantonio, 15°, e Marco Bezzecchi, 18°.

CLASSIFICA PREQUALIFICHE GP AUSTRIA 2025

1 93 M. Marquez 1’28.117

2 37 P. Acosta +0.228

3 63 F. Bagnaia +0.268

4 73 A. Marquez +0.318

5 25 R. Fernandez +0.402

6 36 J. Mir +0.577

7 21 F. Morbidelli +0.579

8 5 J. Zarco +0.648

9 54 F. Aldeguer +0.652

10 33 B. Binder +0.728

11 23 E. Bastianini +0.749

12 79 A. Ogura +0.760

13 10 L. Marini +0.821

14 20 F. Quartararo +0.898

15 49 F. Di Giannantonio +0.941

16 1 J. Martin +0.949

17 42 A. Rins +1.043

18 72 M. Bezzecchi +1.352

19 88 M. Oliveira +1.516

20 43 J. Miller +1.670

21 12 M. Viñales +2.683