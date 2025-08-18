MotoGP, promossi e bocciati GP Austria 2025. Bene Bezzecchi e Aldeguer, pollice verso per Bagnaia e Yamaha

Il Gran Premio d’Austria di MotoGP si è risolto con l’ennesima vittoria di Marc Marquez, che ormai non può più essere contemplato nel novero dei promossi e bocciati di ogni weekend. Se vince sempre lui, è chiaro che si tratta del Maestro!

PROMOSSI

BEZZECCHI Marco (Aprilia) – È l’unico in grado di infastidire Marc Marquez, ormai da diverse gare. Sostanzialmente, ci troviamo di fronte a colui che è diventato il vero numero due della MotoGP, indipendentemente da ciò che dice l’aritmetica. In pista è il solo capace di dare filo da torcere al Tuono di Cervera. Arriva il terzo podio negli ultimi quattro GP e la scalata in classifica iridata prosegue.

ALDEGUER Fermin (Ducati Gresini) – Una domenica da ricordare, la migliore della carriera. Questo podio vale molto di più di quello conseguito a Le Mans. È soggetto da alti e bassi, ma un picco così elevato non l’aveva mai avuto. È il primo, vero, squillo di tromba di una carriera tutta da scrivere. Inoltre, dalle dichiarazioni, si capisce quale forte personalità abbia il ventenne di Murcia!

BASTIANINI Enea (Ktm Tech3) – Arrivano segnali di vita dal Pianeta Bestia, importanti conferme dopo il terzo posto nella Sprint di Brno. A Spielberg marca punti sia sabato che domenica (mai successo nel 2025) e soprattutto consegue il miglior risultato domenicale di una stagione sin qui anonima, ma che potrebbe (e dovrebbe) regalare qualche soddisfazione nei prossimi tre mesi.

MIR Joan (Honda) – Trovarlo sesto e non per terra è una notizia. Scherzi a parte, è un ottimo risultato. Pochi se lo ricordano, ma a Spielberg – nel suo 2020 di grazia – avrebbe vinto senza l’esposizione della bandiera rossa. È una pista che gli dice bene e si è visto. Il miglior risultato del 2025 fa morale e rammenta un po’ a tutti che, tra i protagonisti del Motomondiale, ci sarebbe anche lui!

BOCCIATI

BAGNAIA Francesco (Ducati) – Spielberg era un tracciato su cui lui era solito esprimersi benissimo. Diciamo pure che dominava. Però, il fine settimana appena andato in archivio è stato pessimo. Ci possono essere delle attenuanti, ma sia sabato che domenica è proprio crollato. Uno dei peggiori weekend del 2025, senza che vi siano state condizioni particolari a infastidirlo. Una bruttissima ripartenza dopo le ferie, è a quasi 200 punti da Marquez e Bezzecchi ormai lo incalza in classifica iridata.

YAMAHA M1 – Un disastro. La Casa di Iwata è stata il fanalino di coda dell’intero fine settimana e ha fatto una figuraccia. Le quattro moto hanno chiuso nelle ultime quattro posizioni e la migliore ha preso 1” al giro. Inquietante e inaccettabile, come detto da Fabio Quartararo.