MotoGP, orari warm-up e gara GP Ungheria 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani il nuovo circuito del Balaton Park ospiterà il Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come quattordicesimo capitolo stagionale del Motomondiale. In MotoGP sembra annunciato l’ennesimo monologo di Marc Marquez, che scatterà dalla pole position con l’obiettivo di firmare la settima vittoria consecutiva e avvicinarsi ulteriormente alla certezza aritmetica del nono titolo iridato in carriera.

Gli avversari più accreditati per provare a mettere in difficoltà il fenomeno spagnolo dovrebbero essere gli italiani che partono dal secondo al quinto posto in griglia: Marco Bezzecchi su Aprilia, Fabio Di Giannantonio sulla Ducati GP25, Enea Bastianini sulla KTM e Franco Morbidelli sulla Ducati GP24. Da monitorare la possibile rimonta di Pedro Acosta dalla terza fila, mentre Francesco Bagnaia cercherà di limitare i danni dalla quarta fila.

Le tre gare del Motomondiale al Balaton Park verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere tutte le corse in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 14.05. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP UNGHERIA MOTOGP 2025

Domenica 24 agosto

Ore 9.40 Warm-up MotoGP al Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 al Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 al Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP al Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 14.05, di Moto2 alle 15.20 e di MotoGP alle 17.05.