MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Ungheria 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 23 agosto, il nuovo circuito del Balaton Park ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Ungheria 2025, quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. C’è grande curiosità per vedere all’opera i piloti della top class sull’inedito e controverso tracciato magiaro, giudicato da tanti addetti ai lavori inadeguato per gli standard della categoria.

Marc Marquez è sempre il punto di riferimento e l’uomo da battere, ma su una pista sostanzialmente sconosciuta i valori in campo potrebbero rimescolarsi favorendo alcuni inserimenti a sorpresa nelle posizioni di vertice. In casa Ducati va a caccia di riscatto Francesco Bagnaia, dopo un periodo molto difficile, mentre Aprilia e KTM puntano in alto con Marco Bezzecchi e Pedro Acosta.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP al Balaton Park verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della classe regina in Ungheria con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP UNGHERIA MOTOGP 2025

Sabato 23 agosto

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 al Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 al Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP al Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP al Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.45 Qualifiche Moto3 al Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.40 Qualifiche Moto2 al Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP al Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA QUALIFICHE MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).