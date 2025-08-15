MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Austria 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring oggi le emozioni non mancheranno, con le tre classi che saranno in scena per le qualifiche, con la MotoGP che sarà protagonista anche dell’attesissima Sprint Race.

Il sabato tra i monti della Stiria incomincerà alle ore 08.40 con la seconda sessione di prove libere della Moto3. Alle ore 09.25 toccherà alla Moto22, mentre alle ore 10.10 sarà la volta della classe regina. La MotoGP, poi, sarà subito in azione per le qualifiche che inizieranno alle ore 10.50 con la Q1, mentre la Q2 che deciderà la pole position inizierà alle ore 11.15.

Nel pomeriggio sarà poi la volta delle qualifiche della Moto3, che prenderanno il via alle ore 12.50, quindi alle ore 13.45 saranno in scena le qualifiche della classe mediana. Il piatto forte, come ogni sabato che si rispetti, andrà in scena alle ore 15.00 con la Sprint Race, che andrà ad assegnare i primi punti del weekend austriaco.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (125 SKY, 8 DT) si potranno seguire live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della classe regina. In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni della MotoGP.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2025 MOTOMONDIALE

Sabato 16 agosto

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, Gara-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, Sprint Race

Ore 16:10, MotoE, Gara-2

