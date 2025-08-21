MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sto cercando di fare il massimo e non dobbiamo fermarci”

Si proverà a dare continuità. Marco Bezzecchi sarà messo ancora alla prova nell’inedito appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP in Ungheria. Sul circuito magiaro andrà in scena il quattordicesimo round della stagione della top-class e il romagnolo, nella top-3 a Spielberg, ha voglia di allungare la striscia di podi e magari andare anche oltre in sella all’Aprilia.

“Sembra interessante provare una nuova pista, ho parlato con Pecco e i piloti Ducati. E’ piccolo, ma sembra divertente“, le prime parole di Bezzecchi in conferenza stampa, legate alla novità del circuito magiaro che i centauri dovranno affrontare nel fine-settimana. “Non è mai semplice quando c’è un nuovo tracciato, devi essere veloce a imparare tutto. In India andò bene ma è una storia diversa. Ho cercato di guardare il più possibile da casa. Partenza punto più critico? È normale, ma in realtà lo è ovunque. Domani dopo le prove libere potremmo parlarne in commissione sicurezza, per ora non so“, ha sottolineato, ricordando l’episodio dell’India e la conquista della pole-position e del successo domenicale.

Sulle aree in cui deve concentrarsi Aprilia per avvicinarsi a Ducati e sul problema emerso nel corso della domenica in Stiria, il romagnolo ha aggiunto: “Siamo migliorati in ogni area dall’inizio, soprattutto nella stabilità. Però siamo ancora sulla strada per il miglioramento, bisogna sempre migliorare. Però trovare la stabilità è stato il miglior passo compiuto. Gli ingegneri stanno ancora lavorando, non posso dirvi di più su quanto è accaduto in Austria“.

Non resta che attendere il riscontro della pista e fare il punto della situazione in questo week end che propone diversi punti di domanda sull’adattabilità a questo nuovo circuito. “Sto cercando di fare il massimo, sta andando bene ma non dobbiamo fermarci“, ha concluso Bezzecchi.